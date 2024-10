Dispută pe salvarea planșeului din Piața Unirii. Daniel Băluță nu mai vrea cu PMB, Nicușor Dan cere proiectul și banii

Ceea ce inițial ar fi putut fi o colaborare între primăria Sectorului 4, condusă de Daniel Băluță și primăria generală a Capitalei, pare a deveni mai degrabă o nouă amânare în rezolvarea uneia dintre cele mai importante probleme de infrastructură din Capitală.

Planșeul, construit în anii '30 ai secolului trecut, are un grad de uzură de 4 dintr-un maximum de 5. Experții au găsit o mulțime de probleme: de la armături corodate, beton exfoliat, grinzi demolate, secțiuni distruse din cauza infiltrațiilor de apă, până la degradări la partea carosabilă.

Lucrările care vor costa 750 de milioane de lei sunt finanțate de la bugetul de stat. De reparații și design se vor ocupa trei firme, care vor face și consolidarea Pasajului Unirii.

„Luând însă act de refuzul public și ferm al Primarului General de a recunoaște pericolul public pe care îl reprezintă astăzi Planșeul Unirii și de refuzul acestuia de a da undă verde pentru începerea de îndată a lucrărilor necesare și solicitate de instituțiile statului român, îngrijorate de degradarea continuă și avansată a planșeului, în ciuda faptului că proiectul tehnic este finalizat, iar finanțarea lucrărilor este asigurată de Guvernul României, în calitate de primar al Sectorului 4, fac, cu regret, următorul anunț: Am inițiat procedura de denunțare a Protocolului de asociere încheiat cu Primăria Municipiului București, prin Administrația Străzilor, pentru realizarea lucrărilor de refacere totală a Planșeului Unirii”, a scris Daniel Băluță pe pagina personală de facebook.

Pe scurt, în timp ce proiectul dar și finanțarea sunt la sectorul 4 (Guvernul a alocat primăriei de sector fonduri) avizele dar și alte proceduri sunt strict legate de PMB (prin ALPAB, care deține parcul din centrul Planșeului Uniirii dar și prin Administrația Străzilor). Cele două entități au semnat un protocol de colaborare urmând ca proiectul de reabilitare să înceapă în scurt timp. După un dialog la distanță între cele două instituții prin liderii lor se pare că reabilitarea mai are de așteptat.

„Noi am dat o hotărâre de Consiliu General, nu mai ţin minte când a fost, acum un an şi jumătate, şi această hotărâre de Consiliu General prevedea că o să se facă un proces-verbal de predare-primire între Administraţia Străzilor, care îl deţine, şi Primăria Sectorului 4. Acest proces-verbal de predare-primire nu s-a făcut încă. În momentul de faţă, toată această zonă aparţine, pe zona de parc, ALPAB-ului şi, pe zona de circulaţie, Administraţiei Străzilor. Da, am citit şi eu declaraţia. Pare o declaraţie emoţională, dacă ea se concretizează, evident că preluăm şi cu puternica speranţă de a primi şi banii”, a declarat Nicuşor Dan, joi, 3 octombrie, citat de News.ro.

Întrebat dacă, în cazul în care Guvernul nu va mai finanţa acest proiect dacă Primăria Sectorului 4 renunţă la el, Primăria Capitalei ar avea posibilitatea financiară să îl susţină, Nicuşor Dan a răspuns: „800 de milioane de lei nu-i are, în mod clar. Mie mi se pare absurd, vorbim pe ipoteze, da? Prima ipoteză este că ce a spus domnul Băluţă se materializează administrativ printr-o hotărâre de consiliu. În această ipoteză mi-e greu să cred că Guvernul poate să spună dau banii ăştia pentru că e urgent pentru Primăria Sectorului 4, dar nu dau banii ăştia pentru că nu e urgent la Primăria Capitalei. Să zicem prin absurd că spune asta, ceea eu nu cred că se poate întâmpla, atunci ne vom uita cu atenţie care sunt acele măsuri urgente provizorii de a sprijini anume elemente şi nu a face toată lucrarea astfel încât să fim în siguranţă”, informează News.ro.

