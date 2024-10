A început consolidarea planșeului de la Piața Unirii. Negoiță a autorizat șantierul lui Băluță, Nicușor Dan a chemat poliția

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluţă, a anunţat că a început punerea în siguranţă a centrului Bucureştiului deoarece a fost emisă autorizaţia de construire care stă la baza începerii lucrărilor la planşeul Unirii. După cum explică acesta, autorizația necesară acestui șantier a fost emisă de către Primăria Sectorului 3, condusă de Robert Negoiță.

Băluţă l-a întrebat pe primarul Capitalei de ce în urmă cu doi ani afirma că planşeul Unirii reprezintă o urgenţă, iar acum nu mai consideră acest lucru.

„Am început ziua cu o veste extraordinară. Am început să punem în siguranţă centrul Bucureştiului. În anul 2022 am obţinut dreptul de administrare al zonei printr-o hotărâre de Consiliu General. Mai mult decât atât această hotărîra a fost însoţită de o expeunere de motive semnată şi asumată de primarul general al municipiului Bucureşti, Nicuşor Dan, în care dânsul, sub semnătură, afirmă următoarele: «În acest sens s-a constatat că în anii trecuţi Administraţia Străzilor a expertizat atât planşeul Unirii, cât şi pod-planşeul Unirii constatându-se grave probleme structurale care necesită ample lucrări de reabilitare şi consolidare, motiv pentru care proiectul de hotărâre propus are un caracter urgent, care nu poate fi amânat». În baza acestei hotărâri am efectuat studiul de fezabilitate, am efectuat licitaţia, am desemnat câştigătorii, am întocmit documentaţia”, a declarat Daniel Băluţă.

Nicuşor Dan spune că autorizaţia de construire de la Planşeul Unirii prezintă elemente de nelegalitate

Nicușor Dan, primarul Capitalei, a ajuns în Piața Unirii, alături de Poliția Locală a Municipiului București pentru a demonta gardurile ridicate la ordinele primarului Băluță despre care spune că sunt ilegale.

Primarul Capitalei, Nicuşor Dan, afirmă că autorizaţia de construire obţinută de Primăria Sectorului 4 pentru lucrări la Planşeul Unirii prezintă "multiple elemente de nelegalitate".

Edilul general participă luni la acţiunea Poliţiei Locale a Municipiului Bucureşti de demontare a gardurilor amplasate "ilegal" de Primăria Sectorului 4 în zona Parcului Unirii.

"Nu înţeleg de ce noi toţi, din două în două zile, ne oprim toţi din lucrurile noastre, pentru mofturile unui primar care nu este în stare să ia nişte avize şi vrea să ia nişte bani, înainte să ia nişte avize. Despre asta vorbim. Noi suntem aici pe un teren care este în administrarea Municipiului Bucureşti: în ceea ce priveşte podurile, prin Administraţia Străzilor, iar în ceea ce priveşte parcul, prin ALPAB. Administrarea nu i-a fost cedată şi nu îi va fi cedată primarului Sectorului 4 până când nu vine cu autorizaţie legală. Aici, nişte cetăţeni au pus nişte garduri pe un teren care nu le aparţine şi noi o să le luăm, pentru că e în administrarea noastră", a spus edilul general, într-o declaraţie acordată presei.

Nicuşor Dan a subliniat că Primăria Sectorului 3 nu e competentă să emită o autorizaţie de construire în zona Unirii. El a menţionat că autorizaţia de construire reprezintă un "element secundar", deoarece Primăria Sectorului 4 nu poate să lucreze pe un teren care nu îi aparţine.

"Am văzut în presă o autorizaţie de construire cu multiple elemente de nelegalitate. Nu poate să dea primarul de sector o autorizaţie pe un element de infrastructură care aparţine Primăriei Capitalei, aşa spune legea. Nu poate, de asemenea, să dea o autorizaţie atunci când e o lucrare pe două sectoare. Nu poate, în primul rând, să dea o autorizaţie cuiva care nu are drept de proprietate pe un teren. Aşa cum aş veni eu la dumneavoastră în curte, cu o autorizaţie în mână, să îmi construiesc o gheretă. Nu se poate aşa ceva. Şi suntem exact în situaţia asta. Noi o să luăm gardurile acestea şi aşteptăm primăria să vină cu avizele şi apoi cu autorizaţia şi în momentul acela o să poată să lucreze", a precizat edilul general.

