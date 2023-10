Scandal provocat de Robert Negoiță, după amenda de 35 de milioane de euro primită de proprietara zonei retrocedate din IOR

Potrivit autorităților, în ultimele luni acolo au fost otrăviți sau tăiați mai mulți arbori. Proprietara terenului poate să plătească 9 milioane de euro în 15 zile, ori să conteste sancțiunea în instanță.

Proprietara terenului are aproape 90 de ani şi mai multe spaţii de valoare în Bucureşti. S-a ajuns la amenda de 35 de milioane de euro după ce mulți arbori din zona retrocedată au murit.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Pe o suprafață de peste 9.000 de mp s-au tăiat copaci, s-au scos rădăcinile și s-a nivelat cu buldozerul. Suprafața de spațiu verde s-a diminuat pe acești 9.000 de mp, deci pentru acești 9.000 de mp am dat sancțiune”.

Sancțiunea a fost calculată la valoarea maximă pentru fiecare metru pătrat distrus.

Alex Icodin, grupul de inițiativă civică IOR: „Eu m-am născut aici în blocul ăsta, am trăit în parcul ăsta, toată copilăria mea a fost aici. Nu mai e nimic din ce-a fost. De un an jumate numai nenorociri peste nenorociri. Ăsta nu mai e parcul în care am copilărit și în care copiii noștri se pot duce să se plimbe”.

Potrivit autorităților, majoritatea arborilor au fost găuriți, cel mai probabil cu bormașina ca să se usuce. În plus terenul din jur este pârjolit.

În mai puțin de doi ani în acest parc au fost 15 incendii. În cel puțin două dintre cazuri, spun autoritățile, focul a fost pus intenționat. În urmă au rămas acum bucăți întregi de arbori și crengi făcute scrum.

Eduard Stroe, directorul general al Poliției locale București: „Din păcate acestea (n.r. incendiile) au avut loc noaptea, nu am putut identifica autorii. Faptele au fost realizate foarte rapid și cu fugă de la fața locului”.

Decizia amenzii a fost urmată de un scandal, provocat de Primarul Sectorului 3. Robert Negoiță a ignorat problema parcului IOR și l-a acuzat pe Primarul General că nu comunică.

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Nu-mi răspundeți la telefon, domn primar general. Nici la telefoane, nici la mesaje. Când vă găsesc și eu? Avem documente, avem studii, se blochează traficul, murim sufocați în orașul ăsta”.

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Azi am venit să vorbim de parcul IOR!”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3: „Nu reușesc să vă găsesc! Nu răspundeți la telefon, la mesaje, la nimic!”

Nicușor Dan, primarul Capitalei: „Vă doresc o zi bună!”

Situația s-a calmat rapid, mai ales că oamenii din zona i-au reproșat lui Negoiță că tot în IOR au început săpături pentru montarea unei fântâni arteziene.

Parcul „Alexandru Ioan Cuza" este al doilea ca mărime din București. Datează din anii 60 și are în jur de 80 de hectare.

