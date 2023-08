Cum arată parcul IOR după incendiul puternic izbucnit marți. Activiștii de mediu vorbesc despre un foc pus intenționat

Pompierii nu au stabilit deocamdată cauza dezastrului. Au ars copacii care au fost găuriți cu bormașina pentru a se usca mai repede, așa cum a descoperit anul trecut Inspectorul Pro. Activiștii de mediu și unii oficiali acuză că focul a fost provocat intenționat.

Focul a început să cuprindă parcul după lăsarea întunericului. În imaginile filmate de trecători se vede că zonă care a ars este împrejmuită de blocuri. Un adevărat pericol pentru că focul putea scăpa oricând de sub control.

Pompierii ajunși la fața locului au înconjurat porțiunea care ardea cu flăcări înalte pe care au reușit să le stingă într-un final.

La lumina zilei, urmările se văd și mai bine. Porțiuni de teren, parcă atent alese, s-au transformat în scrum, cu copaci cu tot.

Eugen Matei, consilier local, primăria Sectorului 3: ”Uscăciunea din acest an, din cauza vremii, face ca incendiul să se propage repde,cred că am văzut cel mai mare incendiu care a avut loc în ultimii doi ani de zile. Cred că trebuie să menținem acest spațiu verde pentru că, vedem și noi, anul ăsta cât de cald este și cât de greu ne este să trăim în apartamentele noastre. Avem nevoie de orice spațiu verde să-l menținem”.



Autoritățile, dar și activiștii de mediu, vorbesc despre un foc pus intenționat. De altfel, bucata de parc care a ars a fost retrocedată şi are o poveste controversată.



Lucian Judele, viceprimarul Sectorului 3: ”Nu are cum să fie o întâmplare. De 20 de ori, în ultimele luni, au luat foc fix porțiuni mici din zona retrocedată. Vegetația a luat foc pentru că înainte a fost otrăvită, a fost stropită cu substanțe inflamabile și în ultimă instanță au început să apară incendiile. Cei care au retrocedat acest teren își doresc să construiască și pentru a putea construi au nevoie ca acest teren să fie ras, să nu mai fie urmă de copac”.

Inspectorul Pro a descoperit anul trecut că aproape toți copacii de pe acest teren fuseseră găuriți cu bormașina și au început să se usuce.

Dan Trifu, preşedintele Ecocivica: ”O să deschidem un al doilea proces pentru că în arhiva primăriei noi am găsit documentația necesară care spune clar că terenul a fost și este parc, conform legislației actuale chiar dacă nu figurează ca spațiu verde, dar a fost amenajat ca spațiu verde, el nu-și poate achimba destinația. Ca atare, va trebui să ne îndreptăm spre anulării acestei dispoziții de retrocedare pentru că este clar. Avem actele aici în mână”.



Vegetația din astfel de zone verzi urbane a fost scoasă de sub incidența Codului Silvic, iar asta înseamnă că cei care taie, incendiază ori distrug copacii din aceste zone nu mai sunt pedepsiți cu închisoarea, ci primesc doar o amendă care e foarte mică - 50 de lei pentru fiecare copac distrus. De altfel, activiștii estimează că după această decizie numai în București au fost puși la pământ zeci de mii de arbori.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , Dată publicare: 30-08-2023 19:17