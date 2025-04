Scandal în fața DIICOT între acoliții dealerului de droguri al lui Vlad Pascu. Iubita lui Duma s-a luat la harță cu un martor

Gabriel Macovei, un apropiat al lui, a venit în noaptea de vineri spre sâmbătă la DIICOT, unde ar fi fost audiat ca martor. Ar avea legătură cu dosarul deschis pentru trafic de droguri de risc și mare risc, în care este vizat Tudor Duma.

Cel din urmă se află în arest preventiv și riscă șapte ani de închisoare pentru că a permis consumul de substanțe interzise la el acasă.

În fața instituției și-a făcut apariția și iubita lui Duma. Nu a durat mult și s-a iscat un scandal, în care fiecare parte și-a spus cuvântul.

Apropiatul lui Rareș a stat în fața procurorilor mai bine de 3 ore. La ieșire, nu a dorit să spună de ce a fost chemat la DIICOT.

Gabriel Macovei: „În niciun caz pentru Maru şi pentru Rareş. Nu am pus declaraţie împotriva lui Maru. Dacă zic asta, o să fiu chemat iar”.

Dar a vorbit minute bune atât despre Rareș, tânărul de 20 de ani care a murit după ce a luat 6 substanțe interzise, cât și despre Tudor Duma, zis Maru, presupusul dealer de droguri a lui Vlad Pascu și cel care este bănuit că i-a pus la dispoziție victimei garajul, acolo unde acesta ar fi consumat stupefiantele.

Reporter: Îl cunoşteai pe Rareş?

Gabriel Macovei: „Da. Îl ştiam de pe Discord de acum 3 ani, de pe un grup de pe Discord”.

Reporter: Și despre Maru?

Gabriel Macovei: „Și pe Maru îl ştiam de câteva luni.”

Doar că în fața instituției a venit și iubita lui Duma. Și de acolo a început un duel al acuzațiilor: „După ce v-aţi bătut joc o viaţă întreagă de el şi mereu în fiecare zi a vieţii lui, vă băteaţi joc de el, îl postaţi pe tiktok când era la Obregia, îl posta Maru pe Tiktok, îl făcea de râs.”

Apoi, tânăra a povestit pe larg ce s-a întâmplat în noaptea de 14 spre 15 aprilie, când au fost filmate scenele înfricoşătoare.

Diana: „Eu am stat cu Rareş după ce am chemai Salvarea, am stat lângă el, efectiv eram lângă el, se poate vedea şi pe camere. Eu am sunat de două ori la Salvare pentru că Salvarea a ajuns foarte greu.”

A dezvăluit și care a fost implicarea lui Duma din acea noapte.

Diana: „După acel live am încercat să-i oferim şi eu, mai ales Maru i-a făcut respiraţie gură la gură, i-a dat cu apă pe faţă, i s-au dat palme. Maru m-a ajutat să-l scot pe stradă ca să sun la Salvare.”

Reporter: Și cât a stat pe stradă Rareş cu voi?

Diana: „Nu a stat cu noi, a stat cu mine”.

Reporter: Păi şi Maru unde era?

Diana: „I-am zis să urce sus, era pe control judiciar”.

Reporter: Păi şi de ce aţi făcut-o de parcă nu-l cunoşteaţi?

Diana: „D-aia”

Reporter: De ce? De vreo teamă? De teamă de ce?

Diana: „Aşa am dat declarația la momentul ăla”.

Reporter: De ce?

Diana: „D-aia”

Tudor Duma este arestat preventiv într-un dosar penal pentru trafic de droguri de risc și mare risc, care au avut ca urmare moartea victimei. Riscă șapte ani de închisoare pentru că ar fi permis consumul de stupefiante la el acasă.

Gabriel Macovei: „Nu e cool să vă drogaţi, nu e cool să vindeţi droguri, să cumpăraţi droguri, să faceţi orice despre droguri.”

Între timp, pentru scandalul din fața DIICOT, Gabriel Macovei a fost amendat pentru injurii.

