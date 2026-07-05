Una dintre acestea a sunat la 112, reclamând că bărbatul a devenit agresiv, iar administratorul pensiunii a formulat plângere prealabilă pentru comiterea infracţiunii de distrugere.

„La data de 3 iulie a.c., poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Fieni au fost sesizaţi prin SNUAU 112, de către o tânără, de 24 de ani, cu privire la faptul că un bărbat a devenit agresiv pe fondul consumului de alcool, la o pensiune din comuna Runcu”, informează IPJ Dâmboviţa.

Prejudiciu de 20.000 de lei

Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că un bărbat de 36 de ani, din judeţul Prahova, cazat împreună cu alte trei persoane într-o pensiune din comuna Runcu, a devenit agresiv pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi ar fi distrus mai multe bunuri din pensiune.

Administratorul pensiunii a formulat plângere prealabilă pentru comiterea infracţiunii de distrugere, prejudiciul fiind evaluat la suma de 20.000 de lei.

„În cauză, a fost întocmit un dosar penal privind săvârşirea infracţiunii de distrugere”, precizează IPJ Dâmboviţa.