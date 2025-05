Salina Praid se scufundă și se inundă, iar statul se spală pe mâini și se scuză. Lipsa „atribuțiilor”

Astfel, în locul soluțiilor, autoritățile de orice nivel ar fi ele par mai degrabă preocupate să explice că nu e vina lor.

Spre exemplu, reprezentanții Salrom s-au apărat în scandalul inundării salinei Praid și au afirmat că: „Avem ca scop exploatarea sării, nu regularizarea cursurilor de apă.”

În cursul anului 2024, Salrom a făcut „investiţii majore” la Salina Praid, din fonduri proprii, pentru remedierea şi prevenirea unor eventuale inundaţii, a precizat Societatea Naţională a Sării.

Totodată, a fost realizat un bypass din ţevi montate pe un pat de argilă compactată şi protejată de geo membrană impermeabilă şi a fost curăţată albia veche a pârâului Corund până la nivelul rocii de sare, investiţiile depăşind două milioane de lei, potrivit conducerii societăţii.

În plus, „NU este proprietară şi NU are drept de administrare asupra terenului aferent albiei pârâului Corund”, şi nici „NU are atribuţii” în privinţa unor lucrări de apărare împotriva inundaţiilor, precizează conducerea Salrom.

Ce spun reprezentanții de la „Apele Române”

„Administrația Națională „Apele Române” face următoarele precizări privind implicarea instituției în gestionarea situației de la Salina Praid, în contextul condițiilor hidro-meteorologice severe din ultimele săptămâni:

Salina Praid se află în proprietatea și administrarea exclusivă a S.C. SALROM S.A., companie de stat responsabilă pentru lucrările și investițiile din perimetrul minier. Aceasta deține și și-a asumat responsabilitatea, încă de anul trecut, pe baza expertizei tehnice, execuția de lucrări specifice, pe toată lungimea masivului de sare (1560 de metri), în baza unui contract de investiții în derulare.”, se arată în comunicatul trimis de Administrația Națională „Apele Române”.

Declarațiile oficialilor

Prim-ministrul interimar, Cătălin Predoiu, a decis constituirea unui grup de lucru interministerial care va evalua pagubele produse de precipitaţiile abundente în proximitatea obiectivului Mina Salina Praid şi va decide măsurile ce vor fi demarate în regim de urgenţă pentru înlăturarea pagubelor produse şi pentru refacerea şi salvarea salinei, a anunțat Guvernul.

”Ne confruntăm cu o situaţie care impune acţiune imediată. Trebuie să ne asigurăm, în primul rând, că oamenii din zonă şi cei implicaţi în acţiunile de limitare a pagubelor sunt în siguranţă, dar este deopotrivă important să avem o imagine clară a situaţiei din teren, pentru a asigura cât mai rapid resursele necesare lucrărilor de refacere din zonă. Este nevoie de o perspectivă de ansamblu, care să aibă în vedere specificul zonei şi care să le readucă oamenilor din zonă speranţa că potenţialul economic şi turistic local va reuşi să renască după această încercare provocată de ploile abundente din ultima perioadă. Le-am solicitat ministerelor ce vor fi angrenate în acest demers implicare şi responsabilitate maximă şi să găsească cele mai eficiente soluţii de coordonare cu autorităţile locale, pentru ca viaţa oamenilor din zonă să poată reveni cât mai curând la normal, iar Mina Salina Praid să fie salvată”, a afirmat prim-ministrul interimar, Cătălin Predoiu.

Ministrul Mircea Fechet a numit situația de la Salina Praid, afectată de inundații, „o adevărată tragedie” și speră că vor fi găsite soluții tehnice pentru salvarea acesteia, subliniind că în joc este și viitorul a mii de oameni din comunitate.

Mircea Fechet a declarat că la Salina Praid sunt în continuare „foarte mari probleme”.

„La Salina Praid s-a întâmplat o adevărată tragedie şi speranţa mea este că vom găsi soluţii tehnice pentru a o putea salva. Acolo lucrurile sunt destul de complicate, însă rămân optimist. Vom identifica nu doar resursele financiare, dar mai ales soluţiile tehnice pentru a putea salva ceea ce se mai poate salva acolo”, a afirmat ministrul Mircea Fechet.

Întrebat dacă ştie cât se mai poate salva în acest moment din Salina Praid, ministrul Mircea Fechet a spus că nu are o astfel de estimare, dar că la acest moment sunt specialişti care evaluează situaţia.

Reacția oficială a maghiarilor la inundațiile devastatoare din România. Ce promite Viktor Orban

Guvernul ungar va oferi asistenţă pentru refacerea Salinei Praid, a anunţat premierul ţării vecine, Viktor Orban, într-o postare pe Facebook, în urma unei convorbiri telefonice cu liderul UDMR, Kelemen Hunor.

"Am vorbit la telefon cu Hunor Kelemen despre situaţia dramatică din Praid. L-am asigurat că guvernul ungar va oferi asistenţă financiară şi practică pentru evaluarea pagubelor şi reconstrucţia minei. Ţinutul Secuiesc poate conta pe noi!", a scris Viktor Orban miercuri pe Facebook.

Salina Praid din judeţul Harghita a fost inundată de apele pârâului Corund pe fondul precipitaţiilor abundente din această perioadă.

Între timp, directorul de dezvoltare a salinei și-a dat demisia.

Rezervele de sare de la Praid sunt strategice pentru economia României – depășesc 500 de milioane de tone și au o valoare brută teoretică de cel puțin 12 miliarde de euro.

