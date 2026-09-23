Ca reacție la aceste susțineri, oficialii americani au confirmat că au luat cunoștință de incident. FBI a transmis că „este la curent cu afirmaţiile privind o activitate neautorizată care afectează site-ul FBIjobs.gov şi investighează în prezent situaţia". Breșa de securitate a fost semnalată inițial în spațiul public de publicația 404 media relatează Reuters, preluat de Agerpres.

Răzbunare pentru un avertisment oficial

Potrivit unui comunicat publicat pe propriul site de pe dark web și în cadrul unei discuții online cu agenția Reuters, membrii ShinyHunters au precizat că au vizat FBI ca represalii la un anunț făcut de agenție în luna mai a anului 2026. În respectiva comunicare, FBI detalia metodele de operare ale grupării și le recomanda victimelor să nu plătească nicio răscumpărare.

Hackerii susțin că au sustras informații despre „aproape TOŢI agenţii FBI şi despre persoanele care au depus o candidatură pentru un post în cadrul FBI". Ca dovadă, aceștia au prezentat o captură de ecran a site-ului de recrutare al FBI, aparent vandalizat, alături de datele a aproximativ 5.000 de agenți, descrise ca fiind doar un eșantion din volumul total de informații furate.

Deși Reuters nu a putut verifica autenticitatea capturii de ecran, platforma de recrutare părea să fi suferit recent perturbări majore. Un mesaj afișat marți pe site indica faptul că atât acesta, cât şi „Portalul pentru candidaţii la postul de agent special" al FBI erau „momentan indisponibile".

Date sensibile și verificări parțiale

Eșantionul de date publicat de hackeri pare să conțină informații extrem de sensibile: numele agenților FBI, adresele lor de domiciliu, numerele de asigurări sociale, misiunile încredințate și, în anumite cazuri, chiar numele membrilor de familie.

Jurnaliștii de la Reuters au reușit să verifice parțial autenticitatea acestor informații, comparând detaliile – inclusiv numerele de securitate socială – cu înregistrările birourilor de credit și cu date provenite din breșe de securitate anterioare, stocate de District 4 Labs, o companie specializată în monitorizarea amenințărilor din dark web.

În cel puțin 10 cazuri, inclusiv cel al directorului FBI, Kash Patel, Reuters a identificat detalii care păreau să coincidă cu realitatea. O persoană la curent cu situația a confirmat că și descrierile posturilor corespundeau, cel puțin parțial. Cu toate acestea, Reuters nu a putut stabili cu certitudine proveniența datelor și nici dacă acestea au fost extrase direct din sistemele interne ale FBI, așa cum pretind hackerii, iar încercările de a contacta persoanele ale căror date apăreau în eșantion au eșuat.

Un istoric de atacuri cibernetice majore

ShinyHunters este considerată una dintre cele mai notorii și dornice de atenție grupări de hackeri la nivel global. Printre cele mai recente intruziuni ale lor se numără presupusul furt a milioane de înregistrări comerciale de la dezvoltatorul de jocuri video Rockstar Games (creatorul francizei „Grand Theft Auto"), precum și o breșă de securitate produsă în luna mai asupra platformei educaționale Canvas, care a provocat perturbări majore în școlile din Statele Unite. Mai mult, la începutul lunii septembrie, compania de inteligență artificială Anthropic a anunțat că a depistat hackeri asociați cu ShinyHunters în timp ce încercau să îi utilizeze instrumentele.

Dincolo de atacurile asupra instituțiilor și companiilor, gruparea pare să aibă conflicte și în lumea interlopă cibernetică. Duminică, reprezentanții ShinyHunters au declarat pentru Reuters că au intrat în conflict cu o altă grupare notorie de criminalitate informatică, cl0p, într-un episod rar de „reglare de conturi" publică.