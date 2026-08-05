Căutări s-au făcut şi în timpul nopţii, dar fără rezultat. Victima nu avea permis pentru nicio categorie de ambarcațiune, spun polițiștii care anchetează acest caz.

Accidentul s-a produs aseară în localitatea Dubova. Tânărul de 23 de ani era muncitor la o pensiune din zonă, iar după lăsarea întunericului a făcut rost de cheile de la ski-jet și a plecat la plimbare pe Dunăre.

Lângă el a urcat și un adolescent de 15 ani, care purta vestă de salvare.

La un moment dat, ambarcațiunea s-a răsturnat, după ce ar fi lovit o geamandură, și cei doi au căzut în apă.

Turist: „S-a auzit o bușitură puternică, cred că acolo în zona aia. După vreo 10-15 secunde au strigat după ajutor.”

Reporter: Două persoane au strigat?

Turist: „Două persoane, da – două voci. Iar după un minut nu s-a mai auzit nimic. Au plecat de la mal cu bărci, nu l-au mai găsit. Pe unul l-au găsit, celălalt nu mai era.”

Localnic: „Ar fi lovit o geamandură – s-a auzit o lovitură puternică. Au început să strige: «Ajutor, ajutor, că se îneacă!» Cel cu vestă a scăpat, că a avut vestă.”

Pentru celălalt tânăr au fost chemate ajutoare. A fost folosită inclusiv o dronă cu termoviziune.

Daniela Înțeleptu, ISU Mehedinți: „În urma răsturnării unui ski-jet, două persoane au rezultat ca victime. Una a fost recuperată de o barcă civilă și a fost preluată de un echipaj SMURD – conștientă și cooperantă. Iar cea de-a doua este căutată în aceste momente de echipajele ISU Mehedinți, ISU Dolj și ale Poliției de Frontieră.”

Ermina Becheanu – purtător de cuvânt IPJ Mehedinți: „Polițiștii efectuează în continuare activități la fața locului pentru stabilirea tuturor împrejurărilor care au condus la producerea acestui eveniment. Tânărul de 23 de ani nu poseda permis pentru această categorie de ambarcațiune.”

În acea zonă, Dunărea are o adâncime între 8 și 20 de metri, iar curenții sunt destul de puternici. Dacă tânărul nu va fi găsit în timpul zilei, căutările vor fi întrerupte noaptea, pentru siguranța scafandrilor.