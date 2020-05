Românii pot merge în Grecia din 15 iunie. În Franța, turismul a devenit prioritate națională

Alături de 18 state, în majoritate europene, România se numără de joi printre țările care pot trimite turiști în Grecia, din 15 iunie.

Ministrul grec al turismului a precizat că vizitatorii nu trebuie să se testeze în prealabil. Sunt înlesniri menite să resusciteze turismul, în mare suferință peste tot în lume.

Salvarea turismului, prioritate națională în Franța

Cu aproape 90 de milioane de oaspeți anual, Franţa era înainte de pandemie cea mai vizitată ţară din lume. De peste 2 luni, însă, turismul este paralizat. Premierul francez a declarat că salvarea turismului este o prioritate naţională.

Cu castele maiestuoase și secole de istorie, Valea Loirei este una dintre bijuteriile turismului francez. Înainte de pandemie, atrăgea 6 milioane de vizitatori anual din toată lumea. După aproape două luni de "izolare", cu granițele închise pentru călătorii din străinătate, turiștii sunt scumpi la vedere. Château Chaumont, care a aparținut cândva unei regine a Franței, este printre primele redeschise.

Cyril Vanier, CNN: ”E atât de linişte aici, atât calm, încât eşti tentat să uiţi de pandemia de coronavirus. Însă, evident, nu se poate. Castelul s-a redeschis doar pentru că aici au fost luate măsuri de menţinere a distanţării sociale. Masca este obligatorie, la fel folosirea gelului dezinfectant. Sunt trasee predeterminate de la care vizitatorii nu au voie să se abată. Iar numărul celor care intră pe domeniul castelului este limitat, pentru evitarea aglomeraţiei.”

Turist: ”E ceva timp de când n-am mai fost într-o excursie, e bine...”

Francezii pot călători la cel mult 100 de kilometri de casă

Puținii oaspeți nu sunt nici ei veniți de departe. Pentru că, în Franța, deplasările fără justificare sunt permise doar la cel mult 100 de kilometri distanță de domiciliu.

Turist: ”Într-un fel, perioada aceasta este foarte bună. Cam uitasem că putem vizita aceste locuri minunate acasă, în Franţa, pentru că avem o ţară minunată.”

Administrator: ”Creşterea numărului de vizitatori francezi, care sper că vor veni la noi pentru că nu pot călători în străînătate, va compensa poate lipsa vizitatorilor străini, care, din păcate, nu pot veni.”

Cyril Vanier, CNN: ”Aici, la Paris, însă, nu sunt deocamdată semne bune pentru turism. Principalele obiective turistice rămân închise, Turnul Eiffel, plimbările cu vaporaşul pe Sena, bazilica Sacré-Coeur, Arcul de Triumf, muzeul Louvre. Toate închise. Fără să mai menţionăm restaurantele şi cafenelele. Şi cum Parisul încă este considerat o "zonă roşie" pentru coronavirus, nu se ştie ce şi când se vor redeschide.”

5.000 de parizieni, care au vrut să admire apusul, goniți de polițiști

Și totuși, aseară, în jur de 5.000 de parizieni s-au adunat pe esplanada de la Domul Invalizilor să admire apusul înainte să intervină polițiștii.

Turist: ”Totul e în regulă, polițiștii sunt cam cicălitori, dar înțelegem și ne supunem.”

Turist: ”Ne-au cerut să ne mutăm din loc, să ne distanțăm. Ne-au vorbit frumos și am înțeles.”

Guvernul francez a anunțat garantarea creditelor bancare pentru cei care activează în acest sector, dar și plata a 80% din salarii pentru angajații trecuți în șomaj tehnic. Pentru acest patron care deține și administrează două mici hoteluri la Paris, ultima rezervare a fost făcută pe 12 martie!

Turist: ”Te cam sperie!”

Cu un împrumut garantat de stat, speră să supraviețuiască în următoarele luni. Dar, spune el, ar trebui redeschise granițele și reluate zborurile internaționale, pentru că peste tot oamenii se gândesc la vacanțe.

Britanicii, la plajă, în cea mai călduroasă zi a anului

În Marea Britanie, miercuri, a fost cea mai călduroasă zi de la începutul lui 2020. Lumea s-a îndreptat masiv spre plaje.

Carmen Appich, councillor at Brighton and Hove City Council: "Le spun oamenilor să nu vină, pentru a ne asigura că restul sunt în siguranță. Acesta este singurul motiv pentru care le spun oamenilor să nu vină."

Reporter: "Dar premierul a spus că este în regulă dacă mergem la mare, atât timp cât se păstrează distanțarea socială, dar dumneavoastră, membru al consiliului..."

Appich: "Ca membru al Consiliului Orășenesc din Brighton and Hove, le spun oamenilor: rămâneți în siguranță, vă rugăm să nu veniți pentru că nu vă putem garanta siguranța, dacă nu respectați distanțarea socială."

Plajele din Barcelona, deschise cu program limitat

Şi plajele din Barcelona sunt deschise, dar cu program limitat.

Turist: ”Este un pic confuz, deoarece eu am înțeles că de la ora 6 la ora 10 poți să vii aici să faci sport și apoi până la 8 după-amiaza poţi sta liniștit la plajă, dar am ajuns aici și erau puțini oameni. Apoi am înţeles că în acel intervar orar poţi doar să te plimbi.”

Pe de altă parte, companiile sunt dispuse să facă mai multe concesii ca niciodată. De pildă, companiile aeriene americane oferă rezervări fară taxe pentru schimbarea datelor, până la sfârșitul anului, ba chiar pe doi ani. La fel, firme de închiriat mașini și mari lanțuri hoteliere permit anularea rezervărilor fară costuri până în preziua sejurului.