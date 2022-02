România își întărește nivelul de securitate. Țara noastră trece la ceea ce NATO numeşte prezenţa militară avansată

România își întărește pe zi ce trece poziția în NATO și implicit nivelul de securitate. Miniștrii apărării din Alianță au convenit ca un grup de luptă permanent să fie găzduit de țara noastră, sub comanda Franței.

În plus, la discuțiile de la Bruxelles la care a participat și minstrul român al apărării, țara noastră a aderat la un program NATO de administrare în comun a munițiilor pentru manevre aeriene, adică bombe și rachete.



Summit-ull de două zile de la Bruxelles aduce garanţiile de securitate mult dorite de România. Prin semnătura ministrului apărării, Vasile Dincu, ţara noastră devine al 15-lea membru NATO care are acces, mai repede şi mai ieftin, la muniţie de precizie, destinată avioanelor de luptă.

Mircea Geoana, secretar general adjunct al NATO: "Prin această strategie inovativă de achiziţie, participanţii se bucură de costuri ale muniţiilor de precizie, ghidate, mai mici cu 15-20 la sută. În caz de urgenţă, putem să reducem termenele de livrare cu până la un an".

Vasile Dincu, ministrul apărării naționale: "Sunt încrezător că prin aderarea la acest proiect vom fi mai eficienți în ceea ce privește achiziția, costul și stocurile pentru a atinge un nivel superior de interoperabilitate. Suntem nerăbdători să colaborăm cu ceilați membri ai inițiativei în folosul tuturor".

În afară de semnarea memorandumului pentru muniţii de precizie, NATO a acceptat la nivel politic să fie creat în România al cincilea grup de luptă în flancul estic al Alianţei.

România va găzdui un batalion multinaţional de 1.000 de soldaţi şi armele aferente, condus de Franţa. Ţara noastră trece astfel de la ceea ce NATO numeşte prezenţa militară adaptată, la prezenţa militară avansată.

Vasile Dincu, Ministrul Apărării: "Am discutat în cadrul susținerii pe care o avem nevoie în zona unui battle group, am făcut bilaterale cu omologul meu din Norvegia, cu omologul din Turcia, de asemenea am discutat și cu alte națiuni ca să fim sprijiniți în decizia formală care se va lua peste puțin timp".

Este de aşteptat că această prezenţă a Alianţei pe teritoriul nostru să intre oficial în vigoare, la summitul NATO de la Madrid, de la sfarsitull lunii iunie. Până atunci, experţii militari vor stabili ce naţiuni trimit soldaţi în România, unde vor staţiona şi unde se vor antrena. Trupele străine se vor roti odată la şase luni, în cadrul acestui grup de luptă cu caracter permanent.

Așadar, acţiunile militare de amploare tot mai agresive ale Rusiei, la frontiera Ucrainei vecine României, nu au făcut altceva decât să sporească unitatea celor 30 de state NATO, care se pregătesc pentru ceea ce a devenit noua normalitate în Europa.

Jens Stoltenberg, secretarul general al NATO: "Regiunea Mării Negre este de o importanță strategică pentru NATO. Deci, ceea ce se întâmplă acolo contează pentru toți”.

Lloyd Austin, secretarul american al apărării: "N-am văzut niciodată Alianța mai pregătită, mai unită și mai hotărâtă, decât am văzut-o astăzi. Putin a zis că nu vrea să vadă un NATO puternic pe flancul de Est, dar exact asta a primit".