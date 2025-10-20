România în pragul unei crize demografice. Tot mai mulți români pleacă, revenirea în țară scade drastic

În ultimii doi ani, trendul de revenire a românilor în țară s-a inversat dramatic: numărul celor care pleacă definitiv în străinătate a depășit constant pe cel al celor care se întorc.

În 2022, datele arătau că numărul românilor care s-au întors acasă era mai mare decât al celor care au emigrat: 54.839 de imigranți față de 48.438 de emigranți. Aceasta însemna un câștig net de aproximativ 6.400 de persoane pentru România, consolidând tendința de revenire a românilor din diaspora, notează profit.ro.

Însă, începând cu 2023, situația s-a schimbat dramatic. Numărul românilor care se întorceau a scăzut abrupt, la 29.830, în timp ce numărul celor care plecau a rămas constant, în jur de 48.600. Această inversare a balanței a continuat și în 2024, când doar 28.431 de persoane s-au întors, în timp ce 51.062 au emigrat. Rezultatul: România a trecut de la un câștig net de 6.400 în 2022 la pierderi nete de peste 18.700 în 2023 și peste 22.700 în 2024.

Datele indică, de asemenea, care sunt destinațiile preferate ale românilor care pleacă.Italia, Germania și Spania atrag cei mai mulți emigranți care aleg Europa, urmate de Austria și Franța.

În afara Uniunii Europene, principalele destinații sunt Canada, SUA și Elveția. De remarcat este că Marea Britanie, una dintre principalele țări de migrație, nu este contabilizată separat de INS, ci inclusă în categoria „alte țări”, care reprezintă peste o treime din totalul emigrărilor din 2024.

Un aspect important este structura pe vârste a emigranților. Emigrarea nu mai este un fenomen specific tinerilor, ci afectează tot mai mult persoane aflate în maturitate profesională, cu experiență și calificări.

În 2024, cei mai mulți emigranți aveau între 35 și 39 de ani (peste 12% din total). Alte segmente semnificative sunt 30–34 de ani (8,1%), 25–29 de ani (7,4%) și 20–24 de ani (6,6%). În total, aproape un sfert dintre cei plecați aveau sub 35 de ani, iar segmentul 40–44 de ani reprezenta aproape 10%.

