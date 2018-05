România, în topul țărilor europene la capitolul firme IT. 99% din ele însă nu reușesc să se dezvolte

România este pe primele locuri în Europa când vine vorba de numărul firmelor din domeniul IT. Cele mai multe sunt însă start-up-uri care livrează servicii pentru companii mari şi prea puţine inovează şi ajung să dezvolte produse.

Datele din industrie arată că doar unul din 100 de start-up-uri reuşeşte să crească.

Ajutat de doi parteneri englezi, Ciprian şi-a deschis acum 6 ani o firmă mică de IT în Cluj. La început a dezvoltat aplicaţii şi pagini web pentru o companie din Statele Unite, dar în timp a atras şi alţi clienţi. Acum are 60 de angajaţi şi o cifră de afaceri de câteva milioane de euro.

Ciprian Costea, managing partner firmă IT: „Avem acelaşi contract cu clientul din America şi lucrăm şi cu firme din Europa, dar dezvoltăm şi produsele noastre proprii."

Cele mai multe companii IT de la noi sunt la Cluj. Cu peste 1.300 de firme în acest domeniu şi 20.000 de programatori care lucrează aici oraşul a ajuns să fie considerat un „Silicon Valley".

30 la sută din industria IT din zona este reprezentată de start-up-uri.

Bianca Muntean, director cluster: „Acest lucru se datorează mediului colaborativ care se regăseşte în comunitatea locală şi regională, datorită companiilor mari de IT care organizează sesiuni de mentorat, îşi încurajează proprii angajaţi să îşi dezvolte propriile start-up-uri."

Nicoleta Nuțu, reprezentant companie IT: „Unul din 5 start-up-uri ajung să fie pe profit şi poate unul din 100 ajung să fie un unicorn."

Astfel, în toată ţara există peste 3.500 de start-up-uri în domeniul IT. Ca să se dezvolte, ar fi nevoie să inoveze, susţin specialiştii. Acum aproape toate lucrează pentru companii internaţionale care şi-au externalizat serviciile şi le trimit comenzi.

Daniel Homorodean, director companie IT: „Outsourcing-ul este undeva la 70-80% în jurul Clujului şi proporţia la modul general se păstrează naţional."

Pe de altă parte, firmele au nevoie şi de specialişti, iar România se confruntă cu o criză la acest capitol. Giganţii îşi permit să aducă angajaţi străini, dar societăţile mici nu au puterea financiară să îi plătească.

Simon Lesting, intern firmă IT: „Am învăţat că, Clujul are multe start-up-uri şi că este supranumit SIlicon Valley-ul Europei sau cel puţin din România. De aceea, am fost curios şi am încercat să învăţ cât mai multe despre el."

Angajat firmă IT: „Nu contează dacă eşti din Cluj sau din altă parte. Salariile sunt ca în exterior."

Un studiu al Asociaţiei pentru Industria Electronică şi Software arata ca în România este nevoie de 30.000 de IT-iști.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!