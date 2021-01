România așteaptă să primească primele doze de vaccin Moderna. Sunt deja peste 125.000 de vaccinaţi

A patra tranșă de vaccin Pfizer a ajuns luni dimineață în România. Iar săptămâna aceasta este foarte posibil să vină și primele doze de vaccin Moderna.

Deocamdată au fost imunizați puțin peste 125.000 de români în prima etapă de vaccinare.

Vineri va începe următoarea, în care sunt incluși vârstnicii, bolnavii cu afecțiuni cronice și angajații din domeniile esențiale.

Avionul care a adus în țară noua tranșă de doze a aterizat cu doar câteva minute înainte ca pista aeroportului să fie închisă pentru deszăpezire. Al 4-lea transport a ajuns în România pe cod galben de viscol și ninsori. Este atât de frig încât trebuie degivrată rampa de descărcare.

Până acum au ajuns în România aproximativ 450.000 de doze cu vaccine Pfizer, iar miercuri este foarte probabil să ajungă în țară și primele doze ale vaccinului american Moderna, al doilea vaccin autorizat pe teritoriul Uniunii Europene

La începutul campaniei, autoritățile anunțau că în etapa 1 vor fi vaccinați jumătate de milion de români. Acum spun că au supraestimat cifra, iar numărul real este de 250.000. Deocamdată s-au vaccinat însă puțin peste 100.000 de persoane.

Astăzi le-a venit rândul angajaților DSU și IGSU. Printre ei și Raed Arafat: ”Este un gest de normalitate. Am făcut un pas acum și abia am așteptat să ajung să pot să mă vaccinez. L-am făcut public, ca să arăt un lucru. Recomandăm, îl facem și noi. Campania merge bine, nu stăm nici cel mai bine în Europa, nici cel mai prost.”

O arată și cifrele înregistrate în țară. În județul Iași, din cei 10.000 de angajați din sistemul medical au primit prima doză mai puțin de jumătate.

Marius Voicescu, purtător de cuvânt DSP Iași: ”Până în momentul de față s-au imunizat aproximativ 5600 de persoane. De exemplu, ieri s-au efectuat 222 de vaccinări.”

Iulian Cozianu - lider de sindicat Sanitas: ”Da, din păcate există destui de mulți colegi care lucrează în unități sanitare și nu doresc să fie vaccinați. ”

A început vaccinarea și la Direcția pentru Protecția Copilului Iași, unde sunt aproape 1200 de angajați.

Tiberiu Bantaș, purtător de cuvânt DGASPC Iași: ”Săptămâna trecută și-au dat acordul 627, iar până pe 14 ianuarie vor fi programați și își vor face vaccinul 430 de angajați”.

La Cluj s-au vacinat 7400 de cadre medical din cele 12.500 din întreg județul.

Irina Munteanu, subprefectul județului Cluj: ”Au existat și situații obiective, cum ar fi se aflau în izolare, erau pozitivi, mă refer la personal medical, personal medical care din punct de vedere al sănătății pentru moment nu corespundeau pentru efectuare vaccinării.”

Tot astăzi a început vaccinarea personalului de la Institutul pentru Sănătatea Mamei și a Copilului din București.

Prof. dr. Mihai Craiu, medic primar: ”Nu pot decât să îmi doresc să fie un număr cât mai mare de persoane vaccinate, pentru că numai în felul asta o să putem să recăpătam viață normală. ”

Vaccinul Pfizer este recomandat de la 16 ani în sus, iar cel Moderna de la 18 ani.

Dr. Mihai Craiu: ”Copiii sub 16 ani nu pot beneficiar încă de vaccin. Există studii clinice ale ambilor producători, vor veni rezultatele la sfârșitul trimestrului 1 al acestui an. Dacă întrebați experții, ei spun că probabil la începutul următorului an școlar, nu mai repede.”

Vineri este programată să înceapă etapa a doua: mai întâi persoanele din căminele de bătrâni, urmează restul pensionarilor, apoi cei cu boli cronice și angajații din domeniile esențiale.

În țară se pun la punct centrele de vaccinare. Un centru a fost amenajat într-un cămin cultural și are patru cabinete de vaccinare și un izolator. Îndeplinește deja toate condițiile sanitare și poate fi deschis în 15 ianuarie.

Ionuț Stănușoiu - primarul comunei Ghiroda: ”Ne-am mobilizat într-un timp foarte scurt, la finalul lunii decembrie să amenajăm centrul.”

În ultimele 24 de ore au fost înregistrate 1987 de noi cazuri de Covid 19 și 71 de decese, iar 1083 de pacienți sunt internați la terapie intensivă.