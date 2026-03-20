Dronele produse la noi ar putea ajunge în America, Ucraina sau Asia de Sud-Est.

Compania privată, co-fondată de un român, ar aduce designul, tehnologia și specialiști în software din domeniul dronelor. Compania de stat Romaero vine cu ingineri din sectorul aviatic și platforma industrială de 32 de hectare.

Speranța Munteanu, administrator special Romaero: „Facilitate înseamnă o mulțime de lucruri. Nu înseamnă doar clădire și că avem utilități. Avem parte din tehnologie, avem o mulțime de autorizații. Diferența de timp între a le pune de la firul ierbii sau de a le pune într-o platformă industrială de complexitatea Romaero este un câștig de 5-7 ani.”

Ținta este ca împreună să producă 1.500 de drone pe lună. Momentan, compania privată, cu o fabrică în Spania, asamblează în jur de 200–300 de aparate pe lună.

Bogdan Ochiană, cofondator companie: „Ce vrem să facem este să aducem această producție în România. Deci, în loc să avem radio din Canada, poate îl facem în România. Dar ăsta este un proces de doi-trei-cinci ani.”

Cele două companii ar putea produce atât drone civile, cât și militare.

Corespondent Știrile ProTV: „Compania privată are o subsidiară și în Ucraina, așa că dronele sunt testate și în țara vecină. Aparatul militar produs de firmă, W-01 Wasper, are o rază de acțiune de aproximativ 15 km, atinge o viteză maximă de 72 de kilometri pe oră și poate transporta până la 1,7 kg. Pe lângă muniție, drona poate fi echipată și cu diferite camere cu infraroșu pentru supraveghere. Poate opera la temperaturi de la minus 15 grade Celsius până la aproximativ +50 de grade și în condiții de rafale de vânt de până la 40 de kilometri pe oră. Pentru a lovi cu precizie, folosește inteligența artificială.”

În prezent, Romaero produce componente pentru aeronave și oferă servicii de mentenanță pentru avioane militare și civile.

Compania de stat este în insolvență și în următoarele două luni ar urma să vină cu un plan de reorganizare. Reprezentanții firmei își pun speranța că industria dronelor poate deveni colacul de salvare.