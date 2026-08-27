În mesaj, autorităţile îndeamnă populaţia să-şi păstreze calmul şi să se adăpostească în locuri sigure pentru următoarele 90 de minute, scrie Agerpres.

Aceasta este cea de-a treia alertă extremă primită joi de populaţia din judeţ, după cele de la orele 6:45 şi 10:18.

Numărul mesajelor RO-ALERT transmise, de la începutul acestui an, de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă către populaţia din judeţul Tulcea, pe fondul războiului declanşat de Rusia în Ucraina, l-a depăşit pe cel al mesajelor de alertă extremă transmise în România din aceeaşi cauză în perioada 2023-2025.