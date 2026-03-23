În mesaj, populaţia este avertizată cu privire la posibilitatea căderii unor obiecte din spaţiul aerian, iar autorităţile recomandă persoanelor care au primit mesajul RO-ALERT să se adăpostească în locuri sigure.

"În lipsa unui adăpost, rămâneţi în interiorul casei, departe de geamuri şi pereţi exteriori. Durata estimată a alertei: 90 de minute", se specifică în mesajul RO-ALERT.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Delta, până în acest moment nu s-au înregistrat apeluri la numărul unic de urgenţă 112.

De la începutului acestui an, s-au înregistrat peste 15 atacuri ale Rusiei în proximitatea graniţei româno-ucrainene, iar în cel puţin zece dintre ele s-a impus ridicarea aeronavelor din Serviciul Poliţie Aeriană pentru monitorizare şi gestionare.