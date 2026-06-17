Echipe de specialiști din Turcia și România desfășoară o amplă operațiune de recuperare. Trupurile a trei marinari sunt în epavă.

Nava se află la o adâncime de 26 de metri, iar intervenția de azi este considerată una dintre cele mai complexe desfășurate în ultimii ani pe litoralul românesc.

Trupurile a doi dintre marinari au fost recuperate imediat dupa accident, iar în acest moment în corpul navei sunt captive de trei luni trupurile a trei marinari.

O companie din Turcia specializată în operațiuni de salvare și recuperare navală, a făcut până acum sute de scufundări pentru a investiga toate compartimentele remorcherului.

Surse portuare spun că specialiștii au fost nevoiți să taie o parte din navă.

Va reamintesc, accidentul s-a petrecut pe 18 martie. Remorcherul Astana avea la bord cinci marinari români.

S-a scufundat în timpul unei manevre de asistare a unui petrolier în terminalul offshore de la Midia. Ar fi rămas fără propulsie pe o mare agitată, s-a răsturnat și s-a scufundat în câteva minute.