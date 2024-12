Record pe piața de artă din România: Tablou de Nicolae Grigorescu vândut cu 365.000 de euro

Sunt tot mai apreciate, însă, și operele artiștilor contemporani, iar piața de artă este într-o creștere continuă. Totuși, mai are mult de recuperat până va ajunge la sume similare cu cele plătite în Franța ori Anglia, unde chiar și lucrările unor români se vând cu milioane de euro.

Deși a intrat în licitație cu o estimare de 100.000 de euro, opera "Țărăncuță odihnindu-se", semnată de Nicolae Grigorescu, a stabilit un nou record pentru piața românească de artă: 365.000 de euro.

Anca Bejean, reprezentanta unei case de licitații: „Cumpărătorul este un iubitor de artă, un colecționar român. Iată că rămâne lucrarea artistului în țară. Și cine știe, este posibil, deși captivă într-o colecție privată, lucrarea să mai apară în expoziții publice.”

A fost depășită, astfel, vânzarea unui alt tablou semnat tot de Grigorescu, care are în centru tot țărăncuța – de această dată, cu basma albă. Opera a fost vândută în 2018 cu 340.000 de euro, un record până acum.

Artiștii contemporani se vând tot mai bine

Sunt tot mai bine cotați, însă, și artiștii contemporani. Din mâinile lui Daniel Rădulescu a ieșit sculptura vândută cel mai bine la noi, cu 38.750 de euro. Lucrarea, "Half way journey", în traducere "Un drum la jumătate", este o sculptură în oțel care înfățișează doi oameni, pe aceeași scară, care încearcă să ajungă unul la celălalt.

Daniel Rădulescu, sculptor: „Prima treaptă a personajului de jos este ultima treaptă a personajului de sus. Și este un nou început. Și așa am simțit. Am simțit că e un nou început pentru mine. A stat mulți ani în caietul meu de schițe și ardea în mine. Trebuie, trebuie să iasă. Plus că am făcut și o sută de lucrări și am vrut să fie o lucrare mai emblematică pentru mine.”

De altfel, piața românească de artă a luat un avânt neașteptat în ultimii cinci ani. Sunt organizate tot mai multe licitații cu lucrări și obiecte felurite.

În România, marii artiști plastici se vând cel mai bine. O lucrare poate ajunge la sute de mii de euro. Surpriza vine, însă, de la ceasuri și bijuterii, care sunt licitate tot mai des. Prețurile pentru un singur exemplar pot porni și de la 50.000 de euro.

Astfel de obiecte pot fi cumpărate în licitații la prețuri mai bune decât în magazine, pentru că în galerii sunt scutite de taxe și impozite. Iar mulți le privesc drept investiții sigure pentru viitor. În medie, valoarea unei lucrări crește cu cel puțin 10% de la un an la altul, potrivit experților.

Lucian Stanciu, expert de artă din Ministerul Culturii: „Odată cu instaurarea pandemiei și cu noile tehnologii care s-au dezvoltat, a fost un boost mare pentru investitorii de artă și pentru colecționari să cumpere din mediul online. Noi, de exemplu, tranzacționăm artă în momentul de față doar prin mediul online. Vorbim despre tot mai mulți tineri care cumpără artă.”

Totuși, dacă ajung să fie vândute prin galerii din străinătate, operele românilor pot valora mai mult. Doar că puțini ajung la acest nivel.

Pavel Șușară, critic de artă: „Nicio piață din fostul sistem comunist nu a reușit să se consolideze într-o asemenea măsură încât să rivalizeze piețele de afară. Acolo e o continuitate de sute de ani. În Anglia se fac licitații din Evul Mediu.”

Cel mai bine vândut artist contemporan român, în străinătate, este Adrian Ghenie. Lucrările lui se vând cu milioane de euro.

