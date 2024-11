O chitară a lui Noel Gallagher de la Oasis s-a vândut cu peste 271.000 de euro la licitaţie

Fraţii Gallagher, Liam şi Noel, au anunţat în august că trupa lor Oasis se va reuni pentru un turneu în vara anului viitor.

Revenirea emblematicei trupe de BritPop din anii '90 a stârnit un entuziasm uriaş în rândul fanilor. Biletele pentru concerte s-au epuizat, iar albumul lor de debut "Definitely Maybe", lansat în urmă cu 30 de ani, a ocupat din nou primul loc în topuri în septembrie.

Sâmbătă, acest entuziasm s-a resimţit la licitaţie.

Chitara Gibson Les Paul Florentine Silver Sparkle (foto) pe care Noel Gallagher a folosit-o la înregistrarea celui de-al treilea album Oasis, "Be Here Now", lansat în august 1997, a fost vândută pentru 226.800 de lire sterline.

Potrivit casei de licitaţii pe internet Propstore, chitara a fost realizată pentru Noel Gallagher în atelierul Gibson în 1997 şi a fost folosită pentru recitaluri în cadrul emisiunilor "The David Letterman Show" şi "Saturday Night Live" din Statele Unite.

"Este cea mai bună chitară din lume", declarase Noel Gallagher într-un interviu acordat revistei Spin în 1997. "Nu este una dintre cele mai bune, este cea mai bună", subliniase muzicianul.

Oasis era atunci la apogeul faimei sale.

Dar trupa, fondată în 1991 la Manchester, s-a destrămat apoi în 2009, din cauza disputelor recurente dintre fraţii Gallagher, care şi-au continuat carierele pe cont propriu, până când au anunţat reunirea Oasis în vară, informează Agerpres.

