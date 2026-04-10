Mocănița de la Vișeu de Sus este printre ultimele locomotive cu abur, funcționale, din Europa.

Dimineață, gara din Vișeu de Sus se animă, indiferent de temperatură.

„Bună ziua și bine ați venit la Mocănița Maramureș. Pentru cei care ne calcă pragul, avem un pahar de horincă, să avem curaj pentru călătoria care urmează” spune o doamnă controlor.

Bine îmbrăcați, oamenii își ocupă locurile. Apoi, șuierul locomotivei anunță plecarea.

Începe călătoria: 22 de kilometri și aproape 6 ore de poveste, într-un ritm sacadat.

Aurelia Vasile: „Suntem prima dată în această zonă. Este superb, totul este minunat, mai ales că avem parte de vreme perfectă și așteptăm să vedem şi finalul acestei excursii, acestei plimbări, așa, de Paște”

Traseul șerpuiește prin Valea Vaserului, printre păduri sălbatice și peisaje spectaculoase, dintr-un Maramureș încremenit încă de frigul de aprilie.

Bogdan, turist: „Facem Paștele aici aproape, în Maramureș, și am zis să îmbinăm și cu chestia asta inedită.”

Mihaela Dinu: „E a doua oară când vin în Maramureș, dar prima dată am ratat plimbarea cu Mocănița, iar astăzi datorită grupului frumos organizat am ajuns să mergem și cu Mocănița, să respectăm tradițiile”

La stația Paltin se face un popas.

Iulia Văcărescu: „Sunetul ei cum trece peste șine, peste poduri... este extraordinar, un peisaj de minune și e... veche, dar inedită”

Andrei are 32 de ani și este mecanic de locomotivă. A crescut în zonă, cu șuieratul trenului în urechi. Printre turiștii care îi fotografiau locurile natale, și-a descoperit pasiunea.

Andrei Andreica, mecanic: „Prima oară turiștii când vin întreabă cum funcționează Mocănița. Noi aici avem cutia de foc, unde băgăm lemn și cărbune combinat, mixt.”

Administratorii spun că anul acesta s-au vândut online sute de bilete, un record pentru ziua de Vinerea Mare.

Dumitru Grad - manager Mocănița: „Avem o cerere ridicată din partea turiștilor români, cât și străini, chiar în acest caz, pentru că este unic în Europa”

Prețul pentru un bilet pleacă de la 136 de lei și ajunge la 198 de lei, cu masa inclusă.