Zeci de curse au fost astfel anulate, iar altele, amânate cu orele. După prânz, lucrurile au început să intre în normal. Astfel, și aeronava care îl duce pe președintele Nicușor Dan la Washington a plecat la ora programată.

Femeie: „Suntem de la 6:30 cam așa și ni s-a amânat zborul, văd ca trebuia să plecăm la 7:40. Ne așteaptă o cazare, ne așteaptă niște rezervări”.

Asa și-au început ziua sute de pasageri care aveau un zbor programat pe cel mai mare aeroport al țării Henri Coandă din Otopeni. Ninsoarea abundentă și viscolul au paralizat traficul aerian.

Bărbat: „Am venit pe autostradă cu chiu, cu vai, când am ajuns s-a decalat cu o oră, apoi două, până la urmă s-a anulat”.

Corespondent PRO TV: „Pasagerii așteaptă orice veste cu ochii pe tabela de zbor, care vedem că arată toate zborurile ori întârziate, ori anulate”.

Corespondent PRO TV: „Operațiunile au fost oprite până la 10:30, practic nicio aeronavă n-a decolat și n-a aterizat, apoi s-au reluat greoi... avioanele sunt înzăpezite și e nevoie de intervenție care durează”.

Theodor Postelnicu, purtător de cuvânt, Compania Aeroporturi București: „O zi unică în ultimii 20 de ani, pentru că a fost un record - 16 anulări, în această dimineață, sunt 122 de plecări și tot atâtea sosiri, e un record de anulări din cauza condițiilor meteo. Au fost mai multe curse deviate au aterizat și-n Bulgaria, Grecia”.

Până la finalul zilei însă numărul zborurilor anulate a tot crescut în timp ce zeci de curse au fost amânate cu orele. De exemplu, zborurile programate la 6 dimineața către Paris, Munchen și Amsterdam au decolat abia după ora 13. În felul acesta și celelalte au avut întârzieri în lanț.

Corespondent PRO TV: „În cea mai mare parte a zilei, la Aeroportul Otopeni a fost funcțională o singură pistă de aterizare și decolare. În rest, utilajele de deszăpezire iată au fost ocupate cu degajare căilor de rulare”.

60 de utilaje au lucrat intens pe ambele aeroporturi ale capitalei însă vremea neprielnică a făcut ca tot efortul să fie în zadar. Zăpada viscolită a redus dramatic vizibilitatea făcând imposibile aterizările și decolările. În cele din urmă, pilotul are ultimul cuvânt. Comandantul decide dacă va efectua o astfel de manevra sau nu. În aviație, regula este simplă: dacă există dubii privind siguranța, atunci zborul este anulat.

În ciuda vremii neprielnice, după-amiază, aeronava care îl duce pe președintele Nicușor Dan la Washington, pentru a participa la Consiliul pentru Pace a decolat, la ora programată.