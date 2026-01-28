Un pompier din judeţul Braşov a ajuns să intervină chiar la accidentul rutier în care şi-a pierdut fiica în vârstă de 14 ani.

Într-un mesaj publicat pe pagina oficială de Facebook, reprezentanţii DSU au vorbit despre drama extremă trăită de colegul lor, subliniind că există intervenţii pentru care nici experienţa profesională şi nici pregătirea nu pot oferi protecţie emoţională.

„Sunt misiuni care salvează vieţi şi sunt misiuni care îţi schimbă viaţa pentru totdeauna. Există intervenţii pentru care nu suntem niciodată pregătiţi. Acelea în care răspundem apelului datoriei, fără să ştim că misiunea poate deveni cea mai dureroasă din viaţa noastră”, au transmis oficialii DSU.

În urma unui accident rutier produs în judeţul Braşov, o adolescentă de 14 ani şi-a pierdut viaţa. La locul intervenţiei, printre salvatori, s-a aflat şi tatăl fetei, pompier în cadrul structurilor de urgenţă.

„La locul accidentului, dincolo de uniformă şi proceduri, s-a aflat un tată care îşi pierdea fiica de doar 14 ani. Este o suferinţă care depăşeşte cuvintele şi orice formă de înţelegere. O durere care rămâne dincolo de intervenţii, rapoarte şi timp”, se mai arată în mesajul DSU.

Instituţia şi-a exprimat solidaritatea cu familia îndurerată şi cu colegul lor aflat în faţa unei pierderi imposibil de descris.

„Toţi cei din Ministerul Afacerilor Interne suntem alături de colegul nostru şi de familia sa. Transmitem sincere condoleanţe, întreaga noastră solidaritate şi susţinerea pentru depăşirea acestui moment extrem de greu”, au mai transmis oficialii.

Copila era pe locul din dreapta

Accidentul a avut loc pe o cale de acces din localitatea Poiana Mărului, judeţul Braşov. Potrivit informaţiilor furnizate de Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, evenimentul rutier s-a produs după ce şoferul unui autoturism a pierdut controlul volanului.

„Din primele date, conducătorul unui autoturism, un bărbat de 38 de ani, care se afla la volanul autoturismului, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare, în condiţii ce urmează a fi lămurite în cadrul anchetei, împrejurare în care vehiculul a ieşit în afara părţii carosabile şi s-a răsturnat. În urma incidentului, pasagerul aflat pe locul din dreapta faţă, respectiv o fată de 14 ani, a suferit leziuni grave, în urma cărora personalul medical sosit la faţa locului a declarat decesul”, au transmis reprezentanţii IPJ Braşov.

În autoturism se mai aflau alţi patru pasageri minori, cu vârste cuprinse între 9 şi 14 ani, care, la fel ca şoferul, au suferit leziuni minore şi au primit îngrijiri medicale.



