Reacţia poliţiei la un "flagrant" făcut de taximetrişti şoferilor Uber. "A murit cineva?"

A fost o noapte dificilă pentru șoferii de pe aplicațiile de ride sharing. Aceștia au fost vânați de taximetriști, care au chemat polițiștii să-i sancționeze.

În București, de pildă, au fost sancţionaţi 16 șoferi, iar 14 dintre ei au rămas fără plăcuțele de înmatriculare. La Timișoara, câțiva taximetriști au fost certați de polițiști după ce au sunat la 112 sub pretextul că au văzut un șofer băut în trafic. Era de fapt un șofer Uber care nu băuse. În toată țara, zeci de șoferi au fost sancționați.

Câţiva taximetrişti din Timişoara au pus la cale un flagrant pentru a prinde şoferi de pe aplicaţii. Au făcut o comandă, iar apoi au sunat la 112. Poliţiştii au cerut actele şoferului, dar i-au luat la întrebări şi pe taximetrişti.

Reacţia poliţiei la "flagrantul" taximetriştilor

Poliţist - A murit cineva, a fost un accident grav, ceva? La 112 se sună când e o urgenţă. Şi ce aţi minţit acolo?

Taximetrist - Ca o fost băut? Da, aşa am considerat noi, că era băut.

Poliţist - Aici este pe considerare?

Taximetrist - Da, normal, credeţi că am fiola la mine să-i pun la om?

Poliţist - Poliţia e...

Taximetrist - La cheremul tău.

Poliţist - La cheremul cetăţeanului.

Taximetrist - Ne pune siguranţă în pericol acest transportator.

Poliţist - Dacă e băut.

Taximestrist - Nu are forme legale.

Până la urmă, şoferul de Uber nu a fost amendat. I s-au luat actele şi a fost chemat la secţie. Nu la fel de norocoşi au fost 16 şoferi din Bucureşti. Aceştia au fost amendaţi, iar 14 dintre ei lăsaţi pentru 6 luni fără maşini după ce li s-au retras plăcuţele de înmatriculare.

Un şofer Uber din Bucureşti susţine că a fost atacat de taximetrişti, dar din cauza noilor reglementări nu a chemat poliţia. De frică, şoferul a renunţat să mai transporte persoane o perioadă, până când se vor linişti apele. La fel au făcut şi alţii, astfel că sunt tot mai puţini disponibili pentru aplicaţii.

Anca Gherle, reprezentant Clever, susţine că „20 de mii de bucureşteni nu au putut să găsească nicio maşină disponibilă. iar azi noapte am primit numeroase sesizări de la şoferi care au primit amenzi în trafic."

Între timp, la Iaşi, aproape 200 de taximetrişti au protestat împotriva aplicaţiilor.

Ce le sugerează ministrul Cuc şoferilor Uber

Legea Taximetriei a fost schimbată printr-o ordonanţă de ministerul Transporturilor, astfel ca şoferii care practica ride-schering pot fi amendaţi de la prima abatere. Acum, Răzvan Cuc îi îndeamnă să conteste amenzile. “Nu, eu nu am de unde să ştiu pe ce au fost amendaţi, nu am fost la faţa locului, trebuie văzut pe ce a fost întocmit procesul verbal şi oamenii să se ducă în instanţă”, spune Cuc

"Declarația ministrului Cuc crează și mai multă confuzie. Şoferii nu înţeleg acum dacă pot să iasă în stradă”, declară Alexandra Corolea, reprezentant Uber

Pe de altă parte, ministerele Transporturilor şi Dezvoltării nu pot spune când va fi gata ordonanţa care ar reglementa activitatea aplicaţiilor.

Aşa încât aceste companii urmează să se adreseze Guvernului. Cu alte cuvinte, mingea va fi în terenul premierului Viorica Dăncilă care urmează să rezolve scandalul.

