În Ucraina a fost lansat primul serviciu Uber din Europa de ridesharing de microbuze

Potrivit Euronews, Ucraina este țara în care se lansează acest serviciu în premieră în Europa, mai exact în Kiev.

Ținta Uber pare să fie un serviciu care există deja pe piața locală, cel al unor microbuze galbene care pot fi oprite de pasageri prin simpla atenționare cu mâna a șoferului.

UberShuttle operează deja în unele orașe, precum Cairo.

Potrivit Euronews, sistemul de transport din Kiev se bazează aproape în totalitate pe o rețea privată de autobuze, “marshrutkas”, care însă nu sunt foarte accesibile ca preț pentru mulți locuitori.

Prețul unui bilet al microbuzelor care circulă în prezent în Ucraina este de aproximativ 30 de eurocenți, în timp ce salariul mediu este de circa 350 de euro. Autoritățile au promis în urmă cu mai mulți ani că vor repara autostrăzi și că reforma sistemul de transport.

Câțiva oficiali ai ambasadei SUA din Ucraina, alături de reprezentanți ai guvernului ucrainean, au participat la inauguarea serviciului Uber, iar ministrul Transporturilor a postat pe Twitter mesajul că Ucraina devine un centru al ”inovațiilor digitale”.

U.S. Embassy Acting DCM Joseph Pennington joined Minister of Infrastructure @V_Omelyan, Kyiv Mayor @Vitaliy_Klychko and @Uber officials to launch a pilot of the #UberShuttle service in Kyiv. We’re glad to see U.S. businesses providing new services to the Ukrainian public! pic.twitter.com/BjIH1PVKfD