Potrivit legii, șoferii fără permis sau sub influența alcoolului ori a drogurilor care provoacă accidente mortale merg obligatoriu la închisoare.

Anastasia, o fetiță de numai patru ani, a murit în 2022 după ce a fost accidentată grav de o șoferiță care conducea fără permis, pe un drum din comuna Scobinți. Femeia le-a spus atunci anchetatorilor că făcuse niște cursuri auto în Suedia, dar verificările polițiștilor au demonstrat că aceasta nu deținea un permis de conducere valabil.

Copila era la joacă în fața casei, cu alți prieteni, când a fost secerată de autoturism.

Mama Anastasiei: „Copiii erau aici la poartă, dumneaei a venit cu viteză. Nu a încetinit deloc, nu a frânat deloc, s-ar fi văzut pe asfalt dacă frâna, nici nu a știut că a lovit copilul, a crezut că este o minge”.

Judecătoria Pașcani a condamnat-o pe șoferița de 32 de ani la 5 ani și 6 luni de închisoare cu executare. Pedeapsa finală a rezultat din contopirea condamnării de peste 4 ani pentru ucidere din culpă cu o sentință anterioară, din 2023, primită pentru conducere fără permis.

Mama Anastasiei: „Condamnarea asta nu ne ajută cu nimic, copilul nu o să-l mai vedem niciodată. Și vrem să fie un exemplu. Ceilalți care fac lucrul ăsta să știe că nu o să mai scape."

Condamnarea în acest caz zero, de la care a plecat inițierea legii Anastasia, adoptată în 2023, reprezintă un semnal clar transmis societății. Șoferii care provoacă accidente rutiere mortale în timp ce conduc sub influența alcoolului, a drogurilor sau fără permis de conducere primesc obligatoriu închisoare cu executare, fără nicio posibilitate de suspendare a pedepsei.

Robert Cazanciuc, inițiatorul legii Anastasia: „Cine se urcă la volan fară permis, băut sau drogat, folosește mașina ca pe o armă și atunci pedepasa nu are cum să fie cu suspendare."

De la adoptarea legii, 40 de șoferi care au făcut accidente mortale au fost condamnați la închisoare. În cazul șoferiței care a accidentat-o pe Anastasia, hotărârea nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Avocata femeii a transmis că nici ea, nici clienta ei nu doresc să comenteze cazul până la o decizie finală.