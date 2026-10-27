Coresponent Pro TV: „Prelungirea măsurii arestării preventive în cazul lui Călin Georgescu nu mai este necesară. Iar temeiurile care au stat la baza măsurii privative de libertate nu mai subzistă. Așa și-a motivat judecătorul de drepturi și libertăți de la Tribunalul București hotărârea prin care a respins propunerea DIICOT și a dispus plasarea fostului candidat la prezidențiale și a omului de afaceri Ionel Rusen sub control judiciar.

Magistratul a apreciat că există probe împotriva lor care să susțină rezonabil acuzația de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Însă a considerat că lăsarea lor în libertate nu mai reprezintă un pericol pentru ordinea publică.

Întreaga motivare și dosarul DIICOT vor fi trimise la Curtea de Apel, acolo unde procurorii au contestat refuzul judecătorului de a prelungi cele două mandate de arestare preventivă”.

Cei doi sunt cercetați într-un dosar în care sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. În motivare, judecătorul Claudiu Corobană subliniază că „există probe din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații ar fi săvârşit infracțiunile reţinute în sarcina lor”, însă consideră că scopul măsurilor preventive poate fi atins și printr-o măsură mai puțin restrictivă.

„Astfel, judecătorul de drepturi și libertăți constată că în cauză există probe, în accepţiunea dispoziţiilor art. 97 alin. 1 C.pr.pen. (elemente de fapt care servesc la constatarea existenţei unei infracţiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluţionare a cauzei, care contribuie la aflarea adevărului în procesul penal), din care rezultă suspiciunea rezonabilă că inculpații ar fi săvârşit infracțiunile reţinute în sarcina lor”, se spune în motivarea sentințe.

Tribunalul București consideră că prelungirea arestului preventiv pentru Călin Georgescu și Ionel Rusen nu mai este necesară, întrucât pericolul pe care cei doi l-ar reprezenta pentru ordinea publică s-a diminuat considerabil. Aceasta este una dintre concluziile judecătorului Claudiu Corobană, prezentate în motivarea deciziei prin care a înlocuit măsura arestului preventiv cu controlul judiciar pentru 60 de zile.

În motivare, magistratul arată că „judecătorul reține că, la acest moment, pericolul pe care lăsarea inculpaților în libertate l-ar fi prezentat pentru ordinea publică, la momentul dispunerii măsurii arestării preventive, s-a diminuat considerabil, astfel că prelungirea măsurii arestării preventive nu mai apare ca necesară pentru protejarea acestei valori sociale”.

Judecătorul explică faptul că, deși infracțiunile de care sunt acuzați cei doi sunt grave, natura și presupusa modalitate de săvârșire a acestora nu indică faptul că ar fi de natură să provoace în comunitate „un sentiment de insecuritate sau de neliniște”. În plus, instanța notează că nu s-a dovedit că faptele ar fi ajuns la cunoștința opiniei publice înainte de formularea propunerii de arestare preventivă.

Un alt argument invocat în motivare este că probele administrate nu susțin existența unui pericol concret pentru ordinea publică în cazul eliberării celor doi.

„Din probele administrate nu reies elemente de natură a forma convingerea judecătorului că lăsarea în libertate a inculpaților, la acest moment, ar prezenta un pericol concret pentru ordinea publică”, se arată în document.

Magistratul subliniază că Georgescu și Rusen sunt acuzați de constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, presupus comise în perioada septembrie 2021 – ianuarie 2022. Potrivit motivării, de la începutul urmăririi penale, cei doi s-au aflat în libertate sau sub control judiciar într-un alt dosar, iar „nu există indicii că activitatea infracțională ce li se impută ar fi continuat și ulterior lunii ianuarie 2022”.

Decizia instanței nu echivalează cu o constatare a nevinovăției celor doi, cercetările continuând în dosarul în care sunt formulate acuzațiile.

Astfel, instanța a dispus înlocuirea arestului preventiv cu controlul judiciar pentru 60 de zile, decizia urmând să producă efecte după rămânerea definitivă.

Procurorii DIICOT au cerut prelungirea arestului preventiv, argumentând că există în continuare suspiciuni rezonabile privind infracțiunile cercetate.

Printre probele invocate se numără declarații ale persoanei vătămate și ale martorilor, conversații pe WhatsApp și e-mail, precum și extrase bancare care indică transferuri de bani.

În cazul lui Călin Georgescu, procurorii au invocat și o anchetă separată, susținând că acesta i-ar fi solicitat lui Vlad-Alin Zamfir să verifice locuința pentru identificarea unor dispozitive de supraveghere și să folosească echipamente informatice pentru a afecta sistemele utilizate de anchetatori.