Reacția ambasadorului SUA, Hans Klemm, sesizat în cazul fetiței din Mehedinți

Ministrul Muncii a anunțat, sâmbătă, că a avut o discuţie telefonică cu ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucureşti, Hans Klemm, care l-a asigurat de toată colaborarea sa pentru a verifica starea copilului adoptat de familia de români din SUA.

"Am trimis un mesaj către ambasada SUA să discutăm. Ambasadorul Klemm a fost de acord. Am avut o discuţie telefonică cu el şi m-a asigurat de toată colaborarea lui pentru a verifica starea copilului, să vedem că este în regulă şi să transmitem opiniei publice tot ce trebuie pentru a lămuri, a clarifica situaţia", a declarat ministrul Muncii, inforrmează Agerpres.

Anchetă la DGASPC din Dolj și Mehedinți

Ministrul Muncii a precizat că luni va fi trimisă o echipă la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Dolj, respectiv din Mehedinţi pentru a întocmi un raport amănunţit.

De asemenea, el îi va prezenta premierului Viorica Dăncilă raportul privind evoluţia acestui caz începând din 2013, iar ulterior se va deplasa la Ambasada SUA pentru discuţii cu ambasadorul.

"Luni de dimineaţă o echipă mixtă compusă din reprezentanţi din Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie şi Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţia Socială se va deplasa la DGASPC Mehedinţi şi Dolj pentru a întocmi un raport amănunţit cu ceea ce s-a întâmplat. Deja pe birou am un raport de la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie cu evoluţia acestui caz începând din 2013, de când copilul a fost declarat ca şi copil adoptabil, raport care luni, la prima oră, va veni şi semnat şi doamna preşedinte a ANPDCA va fi la mine în birou. Voi lua acest raport şi mă voi deplasa la doamna prim-ministru pentru a i-l prezenta în amănunt, după care mă voi deplasa la Ambasada Americii să discut cu domnul ambasador Klemm din nou şi să vedem pas cu pas, să putem clarifica această situaţie. Am luat legătura cu domnul ambasador Klemm ţinând cont că familia adoptatoare are dublă cetăţenie, şi română şi americană. Copilul este la familia adoptiva. Am solicitat domnului ambasador să clarificăm situaţia copilului, să ne asigurăm că acest minor are bune tratamente şi va depăşi trauma emoţională prin care a trecut ieri", a explicat Marius Budăi.

Ministrul Muncii a mai spus că este în curs de pregătire o documentaţie care să fie trimisă în SUA pentru o monitorizare post adopţie.

"Eu vreau să mă asigur că interesul superior al copilului este respectat şi că acest minor beneficiază de bun tratament. Pregătim deja o documentaţie pe care să o trimitem în SUA pentru că avem memorandumuri de schimb de date şi de colaborare şi legea permite o monitorizare post adopţie şi vom uzita de aceste prevederi ale legii", a precizat oficialul MMJS.

Avocatul Poporului s-a sesizat în cazul fetiţei

Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu în cazul fetiţei din Mehedinţi luată cu mascaţii din casa în care a crescut, sesizarea vizând posibila încălcare a prevederilor din Constituţie referitoare la dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi protecţia copiilor şi a tinerilor.

”Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu şi a demarat o anchetă urgentă în cazul fetiţei luată cu mascaţii din casa în care a crescut, după ce a fost adoptată de o familie din Statele Unite ale Americii. Sesizarea din oficiu vizează posibila încălcare a art. 22 şi art. 49 din Constituţia României, privind dreptul la viaţă şi la integritate fizică şi psihică şi protecţia copiilor şi a tinerilor. Ancheta va fi efectuată de către specialişti din cadrul Domeniului pentru prevenirea torturii şi Avocatului Copilului”, anunţă instituţia.

Fetiţa de 8 ani din Baia de Aramă a fost dată în adopţie unui cuplu din SUA cu cetăţenie română. Ea locuia împreună cu asistenta maternală, care a avut grijă de fetiţă în ultimii şapte ani.

Potrivit presei locale, asistentei maternale i s-a desfăcut contractul de muncă, iar autorităţile au considerat că fata stă ilegal la domiciliul acesteia.

