Răsturnare de situație în cazul fetiței din Mehedinți. Ce acuzații fac cei care au crescut-o

Soţul asistentei maternale care a crescut-o pe Sorina, fetiţa de opt ani din Baia de Aramă adoptată de o familie de origine română din SUA şi preluată vineri într-un mod brutal de autorităţi, lansează acuzaţii grave împotriva managerului de caz.

El susţine că acesta a obligat-o pe soţia sa să semneze refuzul adopţiei. În contextul procedurii adopţiei internaţionale, asistentul maternal a făcut o cerere de intervenţie, iar Tribunalul Mehedinţi a admis că femeia a cerut să o adopte pe fetiţă în termenul legal, însă Curtea de Apel Craiova a dat dreptate familiei adoptive.

Soţul asistentei maternale spune că el şi soţia sau au dorit să o adopte pe fetiţă, însă în 2017, managerul de caz a determinat-o pe soţia sa să semneze o cerere scrisă din care rezulta că refuza adopţia, ameninţând-o că dacă nu semnează, îi va fi desfăcut contractul de muncă, informează News.ro.

"Noi am vrut să adoptăm acest copil şi eu şi soţia mea am fost duşi în eroare de acest manager de caz. A pus-o pe soţia mea să semneze că e de acord cu ei şi au ameninţat-o. Se întâmpla în 2017. Am vrut să adoptăm două fetiţe din centrul maternal. Am apucat să înfiem una, iar pentru cea de-a doua ni s-a spus că nu avem condiţiile necesare. Ne-au spus că nu aveam veniturile salariale. Au zis că trebuie să mai aşteptăm”, a susţinut el.

Familia acuză DGASPC Drobeta Turnu Severin: "Ne-au terorizat"

Bărbatul a lansat acuzaţii grave la adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Drobeta Turnu Severin.

„Este o mafie la Protecţia Copilului Drobeta Turnu Severin. Au fost complici cu această familie din America. Din primele momente când au venit la noi în casă, ne-au scos afară ca să stea de vorbă cu familia. În fiecare lună am dat câte 100 de lei managerului de caz care răspundea de zona noastră. Am făcut plângere la DIICOT acum un an de zile. Dacă nu dădeam bani, mi se lua copilul”, a spus bărbatul, fără a prezenta dovezi în acest sens.

El a spus că plângerea a fost făcută după începerea procedurii de adopţie în cazul fetiţei.

Cel care a crescut-o pe Sorina până la 8 ani a spus că niciodată nu i-a indus micuţei ideea că familia care o va adopta o să-i facă rău.

„Nu i-am spus niciodată fetiţei că familia care o va adopta îi va face rău. Fetiţa a fost informată de la o vârstă fragedă că noi nu suntem părinţii ei. Am informat-o că trebuie să vină o familie de români stabilită în America care vrea să o ia. Şi fetiţa a spus că nu doreşte. Nu e compatibilă această fetiţă cu această familie. Toate organele de la Protecţia Copilului, de la managerul de caz, inspectorul de caz, şefa adopţiei, au complotat cu această familie, ne-au terorizat”, a spus bărbatul.

„Soţia mea a fost chemată la Drobeta Turnu Severin cu fetiţa ca să-i facă toate examenele medicale şi au cerut să fie clinic sănătoasă. Dacă fetiţa era bolnavă, o mai lua această familie?”, s-a întrebat bîrbatul.

El a susţinut că părinţii adoptivi ai fetiţei au intervenit direct la Bucureşti, la şefa Autorităţii Naţionale pentru Protecția Copilului, Gabriela Coman, ”ca să li se dea un copil clinic sănătos”.

Soțul asistentei maternale a descris experienţa prin care a trecut familia lui vineri dimineaţă, când mascaţii au intrat cu forţa în casă în timp ce toţi dormeau.

„Aceşti oameni au intrat pur şi simplu cu forţa, au sărit gardul, au încercat să spargă porţile. Noi toţi dormeam, fetele erau amândouă în pat şi dormeau. Au intrat ca nişte infractori, parcă eram cei mai mari traficanţi de droguri”, a declarat acesta.

Tribunalul Mehedinţi: Asistentul maternal a formulat cererea de adopţie a minorei Lucan Sorina în termenul legal

Tribunalul Mehedinţi a decis, în 18 februarie 2019, că ”intervenienta a formulat cererea de adopţie a minorei Lucan Sorina” în termenul legal, respingând cererea de adopţie internaţională formulată de familia din SUA. Aceştia însă au făcut apel, iar Curtea de Apel Craiova le-a dat dreptate, iar în 23 aprilie 2019 şi a schimbat sentinţa atacată, în sensul că a fost încuviinţată adopţia.

Imagini în care Sorina apare alături de familia adoptivă

Familia adoptivă a prezentat mai multe fotografii care o înfăţişează pe Sorina alături de mama adoptivă, fratele şi bunica şi citează apropiaţi ai familiei conform cărora, după ce a intrat în custodia familiei care a înfiat-o, Sorina a mâncat şi apoi şi-a desfacut bagajele şi cadourile primite.

