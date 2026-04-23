Anchetatorii vor să afle de la paramedici în ce stare era victima când aceștia au ajuns la caz, joi dimineață, în jurul orei 3.

Îmbrăcat în pijama și sprijinindu-se în cârje, Jurgen Heinz a ieșit de la audieri vizibil marcat. Pe corp avea mai multe răni despre care a susținut că au fost făcute de tânăra cu care avea o relație. Deși le-a mărturisit anchetatorilor că e convins că el i-a luat viața femeii, procurorii l-au lăsat să plece.

Corespondent PROTV: „Polițiștii au fost alertați prin apel la 112 la ora 3 dimineața de vecinii celor doi. Chiar cetățeanul german i-a rugat să-l ajute, pentru că s-a certat cu iubita, iar aceasta s-a prăbușit în casă fără suflare.”

Un echipaj de prim ajutor a ajuns acolo și a încercat să o resusciteze pe tânără. Fără succes însă.

Procurorii au găsit în apartamentul ei probe care îi fac să creadă că aceasta nu ar fi consumat doar alcool, ci și droguri, și vor să știe dacă nu cumva moartea ei a fost provocată de aceste substanțe și nu de octogenarul german.

Trupul femeii a fost preluat de medicii legiști, care urmează să stabilească exact cauza decesului.

Fost profesor de meserie, Jurgen Heinz ar fi declarat că a cunoscut-o pe Valentina în urmă cu 10 ani, în Germania, și că de atunci o întreține cu bani, plătindu-i toate cheltuielile.

La finalul audierilor, procurorii l-au predat în grija ambasadei germane, întrucât bătrânul a declarat că nu are unde locui și nici bani de hotel.