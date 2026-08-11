”Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea şi identitatea naţională a unui vecin”, a declarat Ţărnea, potrivit News.ro.

"Orice oficial rus vorbind despre identitatea naţională a unei ţări se află într-o evidentă contradicţie. În timp ce debitează acest gen de propagandă stalinistă, Rusia este angajată într-un război brutal de cucerire. Rusia omoară zilnic civili, în timp ce neagă suveranitatea şi identitatea naţională a unui vecin. Cum să iei în serios orice afirmaţie despre astfel de subiecte venind de la Moscova?", a transmis, luni, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe, Andrei Bogdan Ţărnea, ca reacţie la ultimele declaraţii ale lui Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al MAE rus pentru agenţia TASS.

Potrivit acestuia, în Rusia ţaristă şi apoi în Uniunea Sovietică comunistă, "politica oficială a fost una a rusificării forţate a popoarelor ocupate".

"Identităţile naţionale şi aspiraţiile naţionale nu răspund cerinţelor Moscovei nici când e vorba de limbă, nici când este vorba de decizii economice şi de investiţii. Au trecut timpurile când Moscova alegea pentru aceste naţiuni cu forţa sau le impunea ce să facă.

Războiul şi propaganda rusă sunt două feţe ale aceleiaşi dorinţe de control a Moscovei", a mai transmis purtătorul de cuvânt al MAE.

Autorităţile române acordă Ucrainei sprijin militar direct, iar portul Giurgiuleşti, al cărui operator a fost achiziţionat de România, a fost transformat de mult timp "într-un nod de tranzit pentru livrarea către Ucraina a diverselor mărfuri, inclusiv a celor destinate nevoilor Forţelor Armate ale Ucrainei", a declarat Iuri Pilipson, directorul celui de-al Doilea Departament European al MAE rus, într-un interviu acordat agenţiei TASS din care Ambasada Federaţiei Ruse la Bucureşti reproduce fragmente traduse în limba română.