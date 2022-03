Rafale de vânt puternice au măturat sud-estul ţării şi au ridicat în atmosferă o cantitate imensă de praf

Rafale de vânt puternice au măturat marți sud-estul ţării şi au ridicat în atmosferă o cantiate imensă de praf.

În Bucureşti, un adolescent de 16 ani a ajuns la spital cu răni grave la cap, după ce a fost lovit de bucați de tencuială rupte de vânt dintr-o clădire. Pe aeroporturi au fost luate măsuri de ancorare a avioanelor la sol, iar cerul a fost acoperit la prânz cu o pâclă cenuşie despre care mulţi au crezut că e poluarea rezultată din bombardamentele din Ucraina. Oficialii ne asigură că norul de acolo nu va ajunge la noi.

Incidentul în care a fost implucat adolescentul de 16 ani s-a petrecut la prânz, în apropierea Pieței Romane din București. Băiatul se afla pe trotuar când bucăți de tencuială s-au desprins din clădirea veche de lângă el, iar resturile l-au lovit în cap. Se pare că, alături de el, era și tatăl lui, care a sunat imediat la 112 să ceară ajutor. Un echipaj de la ambulanță l-a dus imediat la spitalul Grigore Alexandrescu, unde medicii l-au băgat imediat în sala de operație.

O altă mămică a sunat la 112 să anunțe că era cât pe ce să fie lovită și ea și copilul ei de copaci care au fost puși la pământ de vânt, în parcul Verdi. De altfel, pompierii au intervenit în 42 de locuri unde vântul a rupt peste 20 de copaci, a smuls bucăți de acoperiș sau tencuiala clădirilor.

Daniel Nițoiu, Știrile Pro TV: „Dacă privim la orizont, pare că se apropie o furtună. Acolo, cerul este cenușiu, dar nu este un nor de furtună, este un nor de praf. Bucurestiul și alte 11 județe sunt sub cod galben de vânt, rafalele depășesc 60 de km pe oră și ridică în aer tot praful din București.”

De la înălțime, orașul părea înghițit de o furtună deșertică. Meteorologii spun că nisipul a fost purtat de vânt din zona Bărăganului, unde seceta a lăsat solul arid. Mulți au crezut, însă, că este vorba de un nor toxic venit din Ucraina.

Oana Păduraru, meteorolog ANM: „Chiar dacă circulația e estică și nord estică și ar putea să transporte masa de aer cu eventuale particule poluante de la noi, trebuie să ținem cont că pe continent, și se vede aici pe imaginea satelit, persistă un câmp de presiune ridicată, astfel încât nu permite dispersia eventualelor particule toxice în atmosferă."

Lóránd Fülöp, președintele Agentia Nationala pentru Protectia Mediului (ANPM): „Unu la mână, nu a ajuns încă în România. Faptul că bate vântul și e la 250 de km de granița noastră, chiar dacă ajunge în România, concentrațiile vor fi mult prea joase. În ultimele ore se vede că, din cauza vântului, și se vede cât de curat facem noi în București sau alte zone, pm10 a urcat."

Vântul va continua să sufle cu putere și în zilele următoare, iar codul galben, emis de meteorologi valabil până marți seară la ora 8, ar putea fi prelungit.

Daniel Nițoiu, Știrile Pro TV: „Și controlorii de trafic aerian sunt în alertă din cauza vântului, pentru că unul de forfecare ar pune la grea încercare piloții când aduc aeronava la sol, iar toate companiile aeriene au fost sfătuite să ia măsuri astfel încât toate avioanele parcate să fie bine ancorate.”

Reprezentanții aeroporturilor din București spun că, deocamdată, traficul aeronavelor nu a fost perturbat.