Intervenția este esențială pentru creșterea debitului către Cernavodă: reactorul 2 al centralei nucleare are nevoie de apă pentru sistemul de răcire.

Ordinul de foc s-a dat la ora 9:40. Imediat după detonarea controlată, toți cei implicați, inclusiv ministrul Apărării, care a asistat la explozie, s-au urcat la bordul unei șalupe pentru a inspecta zona stâncii Pârjoaia și pentru a vedea cu ochii lor efectele intervenției.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Stânca a fost dislocată. S-au scufundat scafandri, doar din ce au observat scafandri în apa încă tulbure, 4 metri din stâncă au dispărut. Armata acum și-a făcut treaba, segmentul care era în responsabilitatea Armatei cu dislocarea acestei stânci, căreia nu i-a venit nimeni de hac de vreo 30 de ani înțeleg. Acum s-a rezolvat cu succes”.

De această dată, militarii au folosit 150 de kilograme de explozibil, după ce detonările de duminică nu au reușit să disloce stânca.

Marcel Neculae, locțiitorul șefului Statului Major al Forţelor Navale - Contraamiral: „Am calculat și am făcut analize detaliate pentru ziua de astăzi, am suplimentat cantitatea de explozibil. Rezultatul a fost fracturarea stâncii, deci cu o înălțime de 4 metri și o bază de 6 metri s-a fracturat, s-a prăbușit.”

Bucata de stâncă dislocată urmează să fie scoasă din apă cu ajutorul unei macarale de mare tonaj. Intervenția este însă doar o primă etapă.

Autoritățile pregătesc și alte lucrări hidrotehnice, inclusiv intervenții la gura brațului Bala, pentru a redirecționa o cantitate cât mai mare de apă spre Dunărea Veche.

Sorin Rîndașu, director adjunct Apele Române: În momentul de față, în zona Cernavodă s-a semnalat o tendință de staționalizare. Prin faptul că nu a scăzut în timpul zilei de astăzi este un prim semnal.

Reporter: Cu cât ar putea crește debitul?

Sorin Rîndașu: Discutăm în momentul de față de câțiva zeci de metri cubi pe secundă, dacă facem o paralelă centrala consumă circa 50 de m cubi pe secundă din acei 200. Gândiți-vă că orice 10 metri cubi pe secundă sunt extremi de importanți.

Patru barje încărcate cu piatră urmează să fie scufundate în zonă, pentru a ajuta la dirijarea apei spre Dunărea Veche și, mai departe, către Cernavodă.