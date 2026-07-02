El arată că este o investiție de 3,57 miliarde de lei, prin care vor fi construiți ultimii 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 și, în premieră, primii kilometri de autostradă care vor traversa Prutul, spre Chișinău.

”Un nou contract din SAFE, semnat astăzi la Transporturi: ultimul lot din Autostrada A8, cu trecere în Republica Moldova. Parteneriatele cu vecinii noștri nu sunt un gest de curtoazie diplomatică. Sunt o investiție în securitatea, dezvoltarea și viitorul României”, scrie ministrul interimar al Transporturilor, Radu Miruță.

Memorandum semnat împreună cu Republica Moldova

El arată că, alături de viceprim-ministrul Republicii Moldova, Vladimir Bolea, a semnat Memorandumul pentru negocierea și încheierea acordului dintre Guvernul României și Guvernul Republicii Moldova privind dezvoltarea infrastructurilor de transport de interes strategic dintre cele două state.

”Mai simplu spus: transformăm proiectele în angajamente și angajamentele în lucrări. Construim un coridor strategic care leagă Uniunea Europeană de Republica Moldova și, mai departe, de Ucraina. Un coridor care înseamnă mobilitate, dezvoltare economică și, în actualul context geopolitic, mai multă securitate pentru întreaga regiune”, explică ministrul.

Investiție de 3,57 miliarde de lei pentru legătura cu Chișinăul

Miruță menționează că acest acord vine în completarea unui alt pas important făcut zilele trecute: semnarea contractului, finanțat prin programul european SAFE, pentru tronsonul dintre Iași și frontiera cu Republica Moldova.

”Vorbim despre o investiție de 3,57 miliarde de lei, prin care vor fi construiți ultimii 15,5 kilometri ai Autostrăzii A8 și, în premieră, primii kilometri de autostradă care vor traversa Prutul, spre Chișinău. Nu este doar un proiect de infrastructură. Este o investiție strategică pentru România, pentru Republica Moldova și pentru întreaga regiune”, explică ministrul.

Potrivit lui Radu Miruță, în ultimii ani am vorbit mult despre apropierea Republicii Moldova de Europa, iar astăzi această apropiere se vede în contracte semnate, în poduri, în autostrăzi și în investiții comune.

”Eu cred că acesta este drumul corect: mai puține bariere între noi și mai multe legături. Mai puține promisiuni și mai multe șantiere. Prutul trebuie să fie o punte între oameni, nu o frontieră între destine”, subliniază ministrul interimar.