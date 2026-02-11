Un localnic a găsit grămezi de pungi cu făină, zahăr sau paste făinoase, expirate din 2014. Poliţiştii și comisarii de la Garda de Mediu fac verificări.

Ioan Zah, localnic: „Şi acum o să vedeţi grămada de făină. Uitați punga, scrie clar: fond de ajutor european. După ce am sunat la autorități, au venit cu un buldozer și au încercat să nu se mai cunoască. În loc să ajungă la oameni, ia uitaţi aici”

Aceste imagini au fost filmate pe malul Someșului, pe raza localităţii Ulmeni, din Maramureș. Produsele plătite din Fondul de ajutor european și din bugetul de stat - așa cum scrie și pe ambalaje - au fost găsite de un bărbat care locuiește în zonă.

Ioan Zah, localnic: „Eu, de obicei, o dată, de două ori pe săptămână, mă duc cu bicicleta pe malul Someșului și azi dimineață am văzut ceva alb. Când m-am apropiat, era plin de pungi de făină, zahăr, pastă de dinți. Am văzut că erau ajutoare de la Uniunea Europeană. Se vede clar urmă de tractor, cum a dat cu spatele și le-a descărcat aici. Ce crezi, au venit ăştia între timp cu buldozer din ăla și o mers inainte- înapoi ca să nu se mai cunoască."

Imaginile au ajuns însă și la Garda de Mediu, care s-a autosesizat.

Lucia Marcela Chindriș, comisar-șef Garda de Mediu Maramureș: „Vom face verificări la fața locului. În funcție de rezultate, vom dispune măsuri de salubrizare și vom aplica sancțiuni autorităților locale din Ulmeni, care au gestionat defectuos aceste deșeuri."

Și polițiștii din Ulmeni s-au sesizat din oficiu.

Florina Meteș, purtător de cuvânt IPJ Maramureș: „Ca urmare a celor constatate, a fost întocmit dosar penal pentru infracțiuni privind regimul deșeurilor, iar cercetările continuă sub coordonarea procurorului de caz.”

Primarul din Ulmeni spune că nu știa nimic despre această situație și că va face verificări interne.

Mihai Titus Lucian Morar, primar Ulmeni: „Nu vreau să condamn pe nimeni. N-am informaţii, îmi spuneți prima dată, acum o să contactez şi eu pe ceilalţi să vedem despre ce vorba şi să vedem ce sa întâmplat. E un păcat dacă cineva a recurs la asemenea situaţii, nu mi se oare normal având în vedere că a fost un ajutor să-ţi baţi joc.”

Anul trecut, valoarea unui pachet cu alimente de la Uniunea Europeană a fost de 125 de lei, potrivit anunțului făcut de responsabilii de la București. 2,8 milioane de români se încadrau pentru a primi aceste ajutoare.