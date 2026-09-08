Elevii sunt acum nevoiți să facă naveta, la 14 kilometri distanță. Părinții sunt nemulțumiți și au protestat, luni, în fața Inspectoratului Școlar Județean - în timp ce copiii au rămas acasă.

Elevii au fost mutați în alt sat

Elevii din clasele a 3-a și a 4-a, care ar fi trebuit să înceapă luni cursurile la școala din Ciocotiș, au fost mutați la o altă unitate de învățământ, din satul Cernești.

Daniel Mureșan, părinte: „Noi avem în momentul de față o școală acum recepționată, renovarea, condiții de ultimă generație, dotări și acum noi suntem nevoiți ca părinți să ducem copiii la o școală care e, în primul rând, mai veche, în al doilea rând, mai puțin spațiu. Nu vrem asta.”

Maria Gherghel, părinte: „Eu cred că e o distanță destul de mare. Nu ne dorim acest lucru, deoarece școala noastră din Ciocotiș a fost renovată.”

Aurica Cupșa, părinte: „Ar fi foarte mulți pe un spațiu foarte mic și naveta. Dacă tot avem școala asta foarte frumoasă, renovată.”

Primarul susține protestul părinților

Și primarul e de acord cu părinții - mai ales în condițiile în care reabilitarea școlii din Ciocotiș a costat aproximativ 2,9 milioane de lei - bani din PNRR. Decizia Inspectoratului de relocare a elevilor a venit la doar două zile după recepția lucrărilor.

Mircea Deac, primarul comunei Cernești: „Noi cerem în mod expres să se revină asupra acestei decizii sau să se vină cu o altă soluție pentru a putea să funcționăm în condiții normale, elevii să aibă condiții europene.”

Reprezentanții Inspectoratului Școlar spun că măsura a fost luată pentru a echilibra bugetul de salarii - în condițiile în care numărul elevilor este prea mic pentru a susține anumite posturi. Există, totuși, o soluție care să împace ambele părți.

Ioan Muntean, inspector școlar general Maramureș: „Au deja o solicitare de venire a patru sau cinci copii care vin de la Trestia sau chiar o clasă întreagă care vrea să se mute la Ciocotiș. Drept urmare, vor face o solicitare la ISJ, o să convoc o ședință în CA. Miercuri voi pune în ordinea de zi solicitarea asta.”