Proiect inedit într-un sat din Iași. Localnicii au învățat cum să salveze vieți și să îngrijească plantele

În județul Iași, grija față de cei din jur a mers mână-n mână cu grija față de plante. Zeci de persoane au participat la cursuri în aer liber și au trecut astfel de la învățarea manevrei Heimlich la ponturi utile pentru a avea o plantă sănătoasă.

Într-o grădină din satul Horpaz, mai mulți voluntari le-au explicat oamenilor cum pot aplica manevra Heimlich.

Femeie: „Mi-a prins bine la vârsta asta, 60 de ani pe care i-am acum. Chiar e util. Am lucrat cu bătrâni și am avut ocazia să se înece o bătrână. Și ce-am făcut, i-am dat așa după cap, dar n-am reușit, s-a înecat cu o bucată de pâine.”

Femeie: „Lucrez într-o instituție publică și m-ar interesa să pot să acord dacă se întâmplă ceva atât angajaților, cât și clienților.”

Raluca Tanasuca, organizator: „Consider că este foarte important, în special pentru adolescenți, dar și pentru adulți să aibă bazele.”

Un alt specialist a explicat, pe înțelesul tuturor, cum se poate îngriji o plantă.

Femeie: „Locuind la sat, mă interesează toate detaliile legate de flori.”

Participarea la ambele cursuri a fost gratuită.

