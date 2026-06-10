"După perioada de consultare publică și eventualele dezbateri, ordinul va putea fi aprobat, urmând etapele obișnuite de înscriere și depunere a dosarelor. În acest an, Rabla Auto are un buget cu 100 de milioane de lei mai mare decât anul trecut, ceea ce va permite cât mai multor români să-și achiziționeze autoturisme noi, mai puțin poluante și prietenoase cu mediul înconjurător", a subliniat ministra Mediului, Apelor și Pădurilor, Diana Buzoianu, citată în comunicat.

Noi reguli privind proveniența autovehiculelor eligibile

Una dintre noutățile programului din acest an este reprezentată de faptul că autovehiculele eligibile în program trebuie să fie fabricate în Uniunea Europeană, Spațiul Economic European sau în state care fac parte din lanțurile industriale integrate ale pieței europene, în baza acordurilor de asociere, uniune vamală ori liber schimb cu Uniunea Europeană și pentru care există reguli de origine preferențială aplicabile sectorului auto, respectiv Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Confederația Elvețiană, Republica Turcia și Regatul Maroc, notează ministerul.

"În ceea ce privește noile criterii de eligibilitate, acestea urmăresc reducerea impactului asupra mediului și stimularea producției din Europa. Vor fi eligibile pentru finanțare vehicule fabricate în state membre ale Uniunii Europene, în țări din Spațiul Economic European și în statele incluse în cadrul Tratatului Mediteranean. Dacă în certificatul de origine este trecut ca stat de fabricare unul dintre aceste state, automat este o mașină eligibilă pentru acest program", a adăugat ministra Diana Buzoianu.

Ce tipuri de vehicule sunt eligibile

Sunt considerate eligibile cheltuielile propuse a fi realizate cu achiziționarea de autoturisme, autoutilitare ușoare sau autospeciale/autospecializate ușoare sau motociclete electrice care au sistem de propulsie plug-in hibrid, pur electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen, care nu au fost înmatriculate niciodată, a căror valoare de achiziție nu depășește suma de 70.000 euro, cu TVA inclus și care generează mai puțin de 80 g CO₂/km în sistem WLTP, pentru autovehicul nou plug-in hibrid.

Potrivit sursei citate, cuantumul ecotichetelor rămâne la valoarea din 2025: 10.000 lei (aproximativ 2.000 de euro) pentru achiziționarea unui autovehicul nou cu sistem de propulsie termică (cu ardere internă, inclusiv motorizare GPL/GNC) sau a unei motociclete; 12.000 lei (aproximativ 2.400 de euro) pentru un autovehicul nou cu sistem de propulsie hibrid.

Totodată, se acordă ecotichete în valoare de 15.000 lei (aproximativ 3.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau o motocicletă electrică; 7.000 lei pentru un autovehicul nou 100% electric sau cu pilă de combustie cu hidrogen; 120.000 lei (aproximativ 24.000 de euro) pentru un autovehicul nou plug-in hibrid sau 100% electric, în cazul instituțiilor publice și unităților administrativ-teritoriale.