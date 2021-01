Programările pentru etapa a 2-a de vaccinare anti Covid în România încep în 15 ianuarie

Autoritățile române au anunțat, marți, începerea etapei a doua de vaccinare îmnpotriva virusului Sars-Cov-2.

Președintele Comitetului național de coordonare a activităților privind vaccinarea împotriva SARS-CoV-2 (CNCAV), Valeriu Gheorghiță, a declarat că, din 15 ianuarie, se pot face programări ale populației pentru a primi vaccinul Pfizer sau Moderna.

Aceste programări se vor putea face prin platforma online, personal, prin medicul de familie, prin serviciile de call-center sau prin direcţiile de asistenţă socială din cadrul primăriilor.

Potrivit acestuia, în etapa a doua vor intra în acelaşi timp atât persoanele care sunt la grupa de risc pentru forme severe, persoanele cu vârsta peste 65 de ani cu boli cronice, precum şi persoanele care deservesc activităţi esenţiale.

Pentru persoanele care sunt în evidenţă cu boli cronice sub vârsta de 65 de ani, a mai precizat el, programarea se face "prin medicul de familie".

”Platforma va fi gata pe 15 ianuarie. De la ora 3 se va putea începe programarea persoanelor pentru etapa a 2-a în centrele de vaccinare care vor fi pregătite. Modalitatea de programare va fi pentru persoanele cu vârsta peste 65 de ani, programarea se poate face individual, se poate face prin medicul de familie, se poate face prin serviciile de call center. Și aici, ca noutate, vom avea un număr unic la nivel național, pe care vi-l pot și spune: 021.414.44.25. Practic, sunând la acest număr, apelurile vor fi preluate în cele 42 de call-centere distribuite la nivelul fiecărui județ.

O altă modalitate de programare, prin direcția de asistență socială din primării sau prin intermediul aparținătorilor care pot să-și facă cont și să înscrie până la 10 persoane dintre aparținători din familie.

Pentru persoanele care sunt în evidență cu boli cronice sub vârsta de 65 de ani, programarea se face în mod corect prin medicul de familie. Dacă persoana respectivă nu are acces la un medic de familie sau nu are un medic de familie se poate face programare prin serviciul de call center, individual, prin pagina web, prin Direcția de Asistență Socială sau la fel prin intermediul aparținătorilor.

De asemenea, pentru persoanele care deservesc activiăți esențiale, programarea se face prin angajator și, de asemenea, atunci când angajatorul înscrie persoanele pe care le are angajate sau în contract de prestări pentru acele activități esențiale, beneficiarul poate să-și stabilească după ce este validat de angajator ziua și centrul unde vrea să se vaccineze.” - a declarat Valeriu Gheorghiță.

El a precizat că pentru a doua etapă vor fi operaţionalizate 750 de centre, cu peste 1.700 de puncte de vaccinare.

"În momentul de faţă, din numărul de centre de vaccinare destinat pentru unităţile medicale, pentru lucrătorii din sistemul medical şi social, de pildă, astăzi, se vaccinează în circa 235 de centre. Pentru etapa a doua sunt identificate şi vor fi operaţionalizate 750 de centre, dintre care 100 de centre rămân deja din centrele din unităţile medicale. Aceste 750 de centre vor avea circa 1.766 de puncte de vaccinare, ceea ce vor asigura la capacitate maximă peste 100.000 de peroane care se pot vaccina în fiecare zi. Din acest punct de vedere am identificat categoriile de boli cronice pentru etapa a doua. Pe lângă persoanele cu vârsta peste 65 de ani, vorbim de persoane care sunt diagnosticate cu diabet zaharat, persoane cu obezitate, persoane cu boli cardiovasculare cronice, cu boli cronice renale, cu boli pulmonare cronice, persoane cu afecţiuni oncologice, persoane cu boli autoimune, de asemenea, persoanele cu imunodepresii, atât prin boli sau prin tratamente, şi inclusiv persoanele cu infecţie HIV-SIDA"