Profit de 15 milioane de lei la CFR Călători în 2024, după pierderi de sute de milioane. Planul directorului

Sunt 15 milioane de lei pe care se plătește impozit, a adăugat directorul companiei, iar eficientizarea se realizează prin suspendarea trenurilor de weekend care circulă goale.

Traian Preoteasa a declarat, luni, într-o conferinţă de presă, că, dacă în ultimii ani pierderile CFR Călători au fost de sute de milioane de lei, anul trecut compania a încheiat cu un profit de 15 milioane de le, transmite news.ro.

„Încep prin a face o precizare, că în ultimii zece ani pierderile CFR Călători au fost de ordinul sutelor de milioane. Ştirea cu care am vrut să încep astăzi este că în 2024 CFR Călători a terminat cu un profit de 15 milioane de lei. Spun profit financiar că am auzit, din diverse ziare, profit operaţional. Eu nu ştiu în doctrina economică ce înseamnă profit operaţional. Profit financiar înseamnă când scazi cheltuielile din venituri, îţi rămâne o sumă pe care plăteşti impozit pe profit. CFR Călători are un profit de 15 milioane de lei, ceea ce nu s-a mai întâmplat în ultimii nouă, zece ani”, a declarat Traian Preoteasa.

El a reamintit că bugetul CFR Călători în 2024 a fost mai mic cu un miliard de lei, dar că la ultima rectificare bugetară a ajuns la 2,1 miliarde de lei, ceea ce acoperea 90% din solicitările companiei pentru anul trecut.

Traian Preoteasa a afirmat că bugetul CFR Călători pentru 2025 va fi, cel puţin într-o primă etapă, egal cu cel cu care a fost încheiat anul trecut şi anume 2,1 miliarde lei.

El a anunţat că a luat mai multe măsuri care să ducă la reducerea cheltuielilor companiei, iar printre acestea s-a aflat şi suspendarea mai multor trenuri de călători.

„Ce înseamnă această suspendare? Scriu unele publicaţii că s-a redus cu 25% numărul trenurilor. Nu este adevărat. Sunt reduse 200 de trenuri, dar sunt în zile diferite şi, în special, 30-40% sunt în zilele de weekend”, a explicat Traian Preoteasa.

El a menţionat că CFR Călători se confruntă cu un deficit de mecanici şi că în zona de exploatare există aproximativ 100 de persoane care cumulează pensia cu salariul. Preoteasa a susţinut că nu au fost tăiate salariile angajaţilor, ci vor fi diminuate veniturile.

„Este adevărat că anumiţi lideri de sindicat se plâng de această tăiere, dar nu informează corect. (...) Nu s-a tăiat niciun salariu cu niciun leu. Este adevărat că se vor mai diminua veniturile. Veniturile se compun din salariu, sporuri, spor de festive, spor de festive suplimentare. Sâmbătă şi duminica, deci în weekend, orele suplimentare festive se plătesc cu 300%. Noi avem situaţia călătorilor care plătesc bilet pe absolut orice tren, fiind digitalizată vânzarea de bilete. Aceste trenuri cărora noi le-am suspendat activitatea, în afară de faptul că ne puteau duce să plătim cheltuieli salariale majorate, nu au mai mult de doi, trei călători”, a mai afirmat Traian Preoteasa.

El a mai anunţat că anularea facilităţilor pentru studenţii care călătoreau cu trenul reprezintă o pierdere pentru companie de 200 de milioane de lei.

„Pe luna ianuarie cheltuielile s-au redus în jurul 25-30 de milioane. (...) Anularea facilităţilor pentru studenţi ne costă în buget venituri de aproape 200-220 de milioane de lei. Trebuie ori să găsim în altă parte veniturile, ori să reducem cheltuielile. Prima etapă care ne-a stat la îndemână va fi reducerea cheltuielilor şi o vom face fără probleme”, a mai declarat directorul CFR Călători.

El a avertizat că angajaţii CFR Călători care perturbă activitatea financiară a companiei vor fi daţi afară, indiferent că este de vorba de un muncitor necalificat sau de un director adjunct.

Traian Preoteasa a relatat şi despre proiectul PNRR de modernizare a unor vagoane şi locomotive.

„În ceea ce priveşte partea tehnică a companiei, este în derulare un proiect PNRR în care sunt modernizate 55 de locomotive şi 139 de vagoane. Programul noi zicem că merge destul de bine. Avem mici întârzieri, dar nu aparţin CFR Călători. Este vorba de punerea pe piaţă a materialului rulant, care scârţie puţin la organele de reglamentare”, a mai declarat Traian Preoteasa.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: