Motivul pentru care în România se vând cele mai puține mașini electrice din UE. Nici Germania și Franța nu stau bine

În august, la noi s-au înmatriculat cu 70% mai puține autoturisme nepoluante, față de anul trecut. Principalul motiv este înjumătățirea ecobonusului de la stat, pentru aceste vehicule. Scăderi mari au înregistrat, însă și Germania ori Franța.

După creșterile constante din ultimii ani, vânzările de mașini electrice noi au început să frâneze puternic.

România a înregistrat cea mai mare scădere a înmatriculărilor de mașini electrice din Uniune, luna trecută. Declinul este de 69%. Au fost înmatriculate sub 500 de mașini. Deși în Germania sunt mult mai multe, peste 27.000, scăderea este tot de aproape 69% față de luna august a anului trecut. Iar tendința e aceeași în multe țări europene - vorbim de o medie de minus 44%.

De altfel, piața de mașini electrice a pierdut teren tot anul acesta. În România, în primele 8 luni, numărul înmatriculărilor a scăzut cu aproape o treime și suntem tot printre primele țări în acest clasament.

La noi, puțini au mai fost convinși să cumpere mașini electrice în condițiile în care ecobonusul oferit prin Programul Rabla a scăzut de la 10.000 de euro la 5.000.

Adrian Sandu, ACAROM: „În Germania nu mai e bonus deloc. Infrastructura nu a ținut pasul și nu ține cu ritmul de dezvoltare, de creștere a pieței auto pentru vehicule electrice”.

Deși încă timid, a început să se dezvolte și o piață second hand a mașinilor electrice.

Adrian Mitrea, jurnalist auto: „Deja oamenii care au fost la primele variante de mașini electrice care costau 30.000-40.000 de euro și au beneficiat de un ecobonus Rabla Plus de 10.000 de euro, acum pot fi găsite pe piața second hand la niște prețuri destul de bune, dar încă clientul de mașină second hand se ferește de mașina electrică din principiu, de asta e și foarte greu să vinzi o mașînă electrică la mâna a doua”.

Pe de altă parte, înmatriculările de mașini hibride noi au înregistrat creșteri în mai toate țările europene.

