Partenerul femeii este cercetat pentru că a sunat la 112 abia după două ore de la momentul incidentului.

Corespondent PROTV: „Incidentul a avut loc în urmă cu cinci zile. Ancheta a scos la iveală faptul că femeia s-a aruncat de la etajul patru al blocului unde locuia împreună cu iubitul ei în jurul orei 1 noaptea. Bărbatul a văzut ce s-a întâmplat și a coborât din bloc. A luat victima și a dus-o înapoi în apartament, fără să sune la 112, cu toate că femeia avea răni grave. Abia după două ore, timp în care partenera lui însărcinată agoniza, a decis să sune și să ceară ajutor. Un echipaj medical a transportat victima la spital, dar medicii nu au reușit să îi salveze viața. În timpul anchetei, bărbatul a susținut că din cauza stării de ebrietate a luat decizii greșite. Anchetatorii au audiat vecinii, au urmărit imagini surprinse de camerele de supraveghere și au hotărât ca bărbatul să fie cercetat pentru lipsire de ajutor a unei persoane aflate în dificultate. Dacă se va dovedi vinovat, suspectul riscă închisoarea de la 3 luni la un an sau o amendă. Cei doi nu mai aveau copii, iar surse din anchetă spun că femeia suferea de schizofrenie și ar fi fost internată de mai multe ori în secția de psihiatrie a spitalului din Piatra Neamț.”