Primul lift exterior va fi construit la blocul P3a–P3b, de pe strada Maior Coravu nr. 33. Imobilul are parter și patru etaje și a fost construit fără lift.

Potrivit reprezentanților administrației locale, instalarea liftului poate îmbunătăți semnificativ viața persoanelor în vârstă, a celor cu dizabilități și a oamenilor cu mobilitate redusă.

Administrația Sectorului 2 a anunțat că intenționează să dezvolte un program local pentru instalarea lifturilor și un mecanism de finanțare a lucrărilor. Soluțiile vor fi adaptate fiecărei clădiri și ar putea include, pe lângă lifturi exterioare, platforme elevatoare, rampe sau alte sisteme de accesibilizare.

Obiectivul este identificarea unor soluții tehnice și financiare pentru cât mai multe dintre blocurile construite fără lift, unde accesul poate fi dificil pentru seniori, părinții cu copii mici și persoanele cu mobilitate redusă.

Reprezentanții administrației locale au anunțat că vor prezenta în teren modul în care va fi realizat primul proiect „Lift pentru viață” din Sectorul 2.

3,8 milioane de români ar putea beneficia de program

Legea a fost votată de Parlament pe 30 iunie 2026 și prevede montarea de lifturi exterioare la blocurile vechi de patru etaje, construite înainte de Revoluție. Lucrările ar urma să fie finanțate de la bugetul de stat și din fonduri europene.

Aproximativ 3,8 milioane de români, din aproape 90.000 de blocuri, ar putea beneficia de program. Clădirile trebuie să fie stabile structural și să aibă suficient spațiu pentru instalarea ascensoarelor.

Vor fi excluse monumentele istorice și blocurile încadrate în clasele de risc seismic I și II, cu excepția celor incluse în programe de consolidare.

Programul va începe cu o etapă-pilot de 100 de lifturi. Costul estimat este de aproximativ 50.000 de euro pentru fiecare scară de bloc.