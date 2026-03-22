În total, peste o jumătate de milion de români erau fără slujbă, la finalul anului trecut.

Unele companii au redus posturile pentru începători, după ce au implementat noile tehnologii cu inteligență artificială.

Bărbat: „Munca e grea, mișcare, mișcare.”

Statisticile arată că aproape unul din trei tineri cu vârste între 15 și 24 de ani nu are un loc de muncă, iar cei mai mulți locuiesc la sate.

Tânără: „Nu am, pentru că nu am fost la școală să învăț și am preferat să stau acasă.”

Specialiștii în resurse umane spun că situația este influențată și de schimbările de pe piața muncii. Multe dintre locurile de muncă de început, pe care tinerii le ocupau, au fost automatizate, iar unele companii evită să mai angajeze persoane fără experiență.

Reporter: „Ți-a fost greu să găsești un loc de muncă?”

Tânăr: „Da, e foarte greu în ziua de azi, nu ne găsim locuri de muncă, vor doar oameni cu experiență și salarii foarte mici, nu ne ajungem cu nimic. Orice, să fie ceva atractiv și un salariu la fel de atractiv.”

Tânăr: „Se găsește loc de muncă, voință de muncă să fie.”

Ana Călugăru, specialist resurse umane platformă de recrutare: „Tinerii care locuiesc în orașe, mai ales în orașele mari, au avut mult mai devreme deschidere la tot ce înseamnă viață profesională. Unii au lucrat pe timp de vară, alții au făcut internship sau au fost parte din proiecte de voluntariat și atunci le este mult mai ușor să se angajeze. În plus, sigur că, cu cât vorbim de orașe mai mici sau chiar despre zona rurală, îi vedem pe tineri puțin mai angrenați în tot ceea ce înseamnă acest sistem de asistență socială, inclusiv zona de șomaj.”

Rata șomajului la nivel național a ajuns, în ultimul trimestru din 2025, la 6,3%, în creștere cu 0,3% față de cea înregistrată în trimestrul 3, ceea ce înseamnă că aproximativ 513.000 de persoane nu au un loc de muncă. Cei mai mulți șomeri sunt în mediul rural.