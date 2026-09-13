Pentru cea de-a doua tragere, Loteria Română suplimentează fondul de câştiguri al categoriei I cu 200.000 de lei la Loto 6/49, cu 100.000 de lei la Joker şi cu 50.000 de lei la Loto 5/40.

Loteria Română sărbătoreşte 120 de ani de activitate, fiind una dintre cele mai longevive companii româneşti, cu o tradiţie în susţinerea proiectelor de interes public naţional.

Duminică vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 10 septembrie, Loteria Română a acordat peste 20.400 de câştiguri, în valoare totală de peste 1,45 milioane de lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 5,86 milioane de lei (peste 1,11 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,77 milioane de lei (peste 908.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 6,34 milioane de lei (peste 1,20 milioane de euro), iar la categoria a II-a reportul depăşeşte 766.500 de lei (peste 145.900 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report de peste 839.500 de lei (peste 159.700 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report de peste 1,18 milioane de lei (peste 225.900 de euro). La Super Noroc este în joc, la categoria I, un report de peste 416.300 de lei (peste 79.200 de euro).

Preţurile variantelor simple de joc sunt de 16 lei pentru Loto 6/49, 14 lei pentru Joker, 10 lei pentru Loto 5/40, 4 lei pentru Noroc, 3 lei pentru Noroc Plus şi 2 lei pentru Super Noroc.

Tragerile loto vor fi difuzate în direct pe România TV, în cadrul emisiunii "Românii au noroc", începând cu ora 18:30.