„Herăstrăul, de care pe toți ne leagă amintiri frumoase, are astăzi o cacofonie ridicolă de mobilier urban (4 tipuri de coșuri de gunoi, 6 modele de bănci și vreo 3 de stâlpi de iluminat), cașcarabetele de pe lume (cu mici, popcorn, muțunache și pokemoni), cu material dendrologic vechi", a scris Ciucu pe Facebook, conform Agerpres. Edilul critică și aleile de pe Insula Trandafirilor, "cu prea mult pietriș, pe care oamenii le ocolesc".

Pentru restul mandatului, primarul promite „doar ordine și curățenie", în Parcul Herăstrău, urmând ca studiile amănunțite, proiectarea și avizele să dureze circa doi ani. Planul include o evaluare „metru cu metru", redefinirea funcțiunilor (teatrul de vară, debarcaderul, grădina japoneză, pump track), un singur model de mobilier clasic „demn de un parc monument", arbori care să umbrească „pentru generații" și readucerea în proprietatea municipală a terenurilor „furate" parcului.

Până atunci, au fost demarate lucrările pentru siguranța malurilor și se lucrează la proiectarea aleilor și pistelor de biciclete de pe maluri, a mai spus Ciucu.