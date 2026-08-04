Edilul a adăugat că, în privinţa aerului condiţionat din clădirea Primăriei Bistriţa, acesta nu funcţionează de doi ani, fiind stricat, iar oprirea iluminatului arhitectural consideră că ar genera o economie nesemnificativă, scrie Agerpres.

„Nu funcţionează aerul condiţionat - e stricat, nu pentru că l-am oprit - şi nu putem cumpăra pe 'ordonanţa trenuleţ' aer condiţionat. De doi ani de zile, nu funcţionează aerul condiţionat. Iluminat arhitectural avem numai la clădirea primăriei, iar becurile alea pe care le vedeţi sunt maxim 100 W, deci nu se face nicio economie. Nu am ce măsuri să iau. Ce să fac, să opresc iluminatul public? (...) Cum să îl reduc în intensitate, că doar nu e cu potenţiometru? Sunt numite părţi cu telegestiune, dar cu telegestiuni nu poţi opri intensitatea", a afirmat Lazany.

Primarul: „Nu îmi permit să fac rabat la siguranţa cetăţeanului”

Primarul social-democrat al Bistriţei susţine că, în calitatea pe care o are, nu îşi permite să facă „rabat la siguranţa cetăţeanului pentru că a dat premierul un comunicat, să închidem iluminatul public”.

„Sunt lucruri pe care, la primărie, nu le poţi pune în practică, adică iluminatul public ori îl avem, ori nu îl avem. Ne gândim la siguranţa cetăţeanului sau ne gândim să facem...? Sunt lucruri unde poţi face economie: da, dacă era aer condiţionat, îl puteam închide, pentru că ţinea de confortul personal al funcţionarilor, dar noi nu avem aer condiţionat. Iar eu, ca primar, nu îmi permit să fac rabat la siguranţa cetăţeanului pentru că a dat premierul un comunicat, să închidem iluminatul public. Iluminatul public nu va fi închis", a concluzionat edilul.

Întrebat dacă, în privinţa autobuzelor electrice, va ţine cont de sugestia de a nu fi încărcate seara, în orele de vârf, Gabriel Lazany a răspuns, ironic: „O să le încărcăm ziua, ca să circulăm noaptea”.

Municipiul Bistriţa, reşedinţă a judeţului Bistriţa-Năsăud, concentrează circa o treime din populaţia judeţului, având peste 90.000 de locuitori.