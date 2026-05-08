Poliţiştii rutieri fluidizează traficul în zonă, iar echipele Distrigaz Sud Reţele intrvin pentru remedierea situaţiei.

”Ca urmare a unor lucrări de săpătură mecanizată realizate pentru reţeaua electrică de către firma Reţele Electrice România SA, pe Şoseaua Berceni, din sectorul 4 al municipiului Bucureşti, s-a produs o avarie asupra unui branşament al reţelei de distribuţie a gazelor naturale. Ca urmare a acestui incident, pentru a pune consumatorii în siguranţă, Distrigaz Sud Reţele a sistat alimentarea cu gaze naturale în zona respectivă astăzi, 8 mai 2026, începând cu ora 14:16”, anunţă, vineri, Distrigaz Sud Reţele.

Sursa citată a precizat că sunt afectaţi 228 de clienţi casnici şi non casnici situaţi pe Şoseaua Berceni.

Echipele Distrigaz Sud se află la faţa locului pentru remedierea defectului. Reluarea alimentării cu gaze naturale a clienţilor afectaţi se va face în cursul zilei de astăzi, 8 mai 2026, în jurul orei 20:00.

Brigada rutieră a Capitalei a impus restricţii de trafic în zonă.

”Având în vedere confirmarea unei scurgeri de gaze, au fost dispuse de urgenţă măsuri pentru protejarea populaţiei şi desfăşurarea intervenţiei în condiţii de siguranţă. În prezent, traficul rutier este restricţionat total pe Şos. Berceni, pe tronsonul cuprins între Bd. Metalurgiei şi str. Popeşti Vest , fiind instituit un perimetru de siguranţă pentru intervenţia echipajelor specializate”, anunţă Brugada Rutieră a Capitalei.

Poliţiştii rutieri se află în teren pentru fluidizarea traficului şi devierea circulaţiei către rute ocolitoare.