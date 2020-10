Prima zi de pelerinaj la Sfântul Dimitrie cel Nou. Ce au spus cei care nu purtau mască: ”Fumul nu e compatibil cu virusul”

Moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov au fost scoase duminică dimineață din Catedrala Patriarhală și mii de credincioși s-au închinat până acum în fața lor.

Regulile sunt stricte, dar au fost și oameni care au refuzat să le respecte. Accesul este permis doar celor care dovesc cu actul de identitate că locuiesc în București.

Printr-un culoar atent supravegheat de jandarmi, la ora 7 dimineața moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov au fost scoase din Catedrala Patriarhală și așezate sub baldachin, pentru următorele 3 zile.

Regulile sunt stricte. Un metru și jumătate distanța între oameni, obligatoriu mască, iar racla este dezinfectata după fiecare pelerin.

Teoretic, atingerea moaștelor este interzisa, dar chiar episcopul Ieronim, cel care a condus slujba, și-a scos masca și a sărutat sicriul cu moaște. Gestul a fost repetat de mulți credincioși.

”-Am pupat-o.

-Nu vă e frică de covid?

-Nu”.

Vasile Bănescu, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei: ”Nimeni nu poate opri pe cineva să facă un gest spontan de evlavie. Evident îndrumările noastre au fost unele în spiritul legii actuale. Sper ca acest exercițiu de ordine și disciplină la care am ajuns constrânși de situație să rămână un exemplu care să fie urmat de acum înainte”.

Fiecare a venit în fața sfântului cu gândurile și rugăciunile sale.

”-Sănătate la familia noastră, să ne dea Dumnezeu un an mai bun. Să ne ferească de pandemia asta.

-Cu mască?

-Am, dar am băut cafea”.

”Pentru epidemia asta, poate dă Dumnezeu să se termine și vă sărut mâna la toți”.

”-Nu aveți voie să faceți asta.

-Cine spune asta? Tu. Fumez. De la virusolog, fumul nu e compatibil cu virusul”.

Încă de la poalele dealului, preoții au împărțit măști și dezinfectant, iar jandarmii i-au îndemnat pe oameni să păstreze distanța.

Oamenii fără buletin la ei pot spune seria și numărul

Georgian Enache, purtătorul de cuvânt al Jandarmeriei: ”Majoritatea persoanelor au înțeles că sunt norme de distanțare socială și asta pot să spun că ne-a făcut și noua misiunea mai frumoasă și mai ușoară”.

Accesul a fost permis doar pentru cei care au domiciliul în București.

Triajul pelerinilor e făcut de jandarmi. În aceste momente, patru dintre ei le cer documentele de identitate să vadă dacă au sau nu domiciliul în Capitală.

În condiții speciale, dacă și-au uitat acasă buletinele, oamenii pot să ofere și seria și numărul de buletin și să treacă mai departe.

”-Nu mă lasă.

-Puteți să spuneți seria și numărul de buletin.

-Nu-l mai știu.

-Îmi pare rău, doamnă”.

Florin Petre, secretar patriarhal: ”Îndemnăm pe toți la cumpătare, la discernământ, la rugăciune interioara și să respecte toate indicațiile pe care autoritățile le dau”.

Și la slujbă, regulile au fost stricte. Accesul a fost permis pentru cel mult 200 de persoane, care au păstrat distanța de un metru și jumătate.