Restricţiile privind pelerinajul la Sfânta Parascheva, anulate. Pelerinii sosesc din afara Iașiului

Pelerinajul la Sfânta Parascheva de la Iaşi nu s-a încheiat încă, ba dimpotrivă, la Catedrala Mitropolitană au început să vină de astăzi credincioşi din afara oraşului.

Întrucât restricţiile impuse de autorităţi nu mai sunt în vigoare de azi-noapte, zeci de pelerini din alte judeţe s-au aşezat la rând să se închine ocrotitoarei Moldovei.

Dimineaţa, în fata Catedralei Mitropolitane din Iaşi, câteva zeci de credincioşi au participat la slujba Sfântului Maslu, oficiată de cinci preoţi.

O femeie a venit în ţară din Padova, acum o săptămână, cu gândul să se închine Ocrotitoarei Moldovei, însă din cauza restricţiilor, a stat la o rudă într-o comună din judeţul Iaşi şi abia azi a venit la Mitropolie.

Femeie: „Am vrut foarte mult să ajung aici, am auzit aseară că au dat drumul, dar nu am venit. Am vrut să vin ieri, dar parcă ceva m-a reţinut, şi am zis că mă duc vineri, sunt aşa de mulţumită şi emoţionată spiritual”.

Alte câteva zeci de credincioşi, din comune îndepărtate şi din judeţe vecine, au intrat rând pe rând în curtea catedralei şi s-au aşezat la coadă către racla cu moaştele Sfintei Parascheva.

Femeie: „Nu am putut veni. De regulă veneam. Și era o incertitudine că nu te puteai porni la drum. Am plecat dimineaţa la ora 5 de la Suceava. Dacă dădeau drumul de la început, nu era înghesuiala aia, mai degrabă se puteau îmbolnăvi aşa, decât dacă lăsau frumos”.

Bărbat: „Am fost trei zile la rând, vineri, luni şi marți şi nu m-au lăsat”.

Reporter: „Ce v-au spus?”

Bărbat: „Că nu se poate intra din cauza virusului. Vin cam de trei ori pe lună, pentru snatate mă rog”.

Reporter: „Vă ajuta sfânta?”

Bărbat: „Da, foarte mult”.

Reprezentanţii Primăriei Iaşi şi ai Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei spun că, în weekend, la rând să fie, constant, câte 100 de persoane.

Radu Botez, viceprimarul orașului Iaşi: „Exista unele evaluări că eventual până duminică ar putea să apară un număr mai mare de pelerini. Din estimările noastre, permanent vor fi 100-150 de persoane, în principal din zona perimetrală municipiului Iaşi”.

Constantin Sturzu, purtător de cuvânt al Mitropoliei Moldovei şi Bucovinei: „E mai bine să fii pregătit pentru un eventual aflux foarte mare de pelerini decât să fii luat pe neaşteptate şi nu poţi organiza lucrurile aşa cum se cuvine”.

În curtea Mitropoliei din Iaşi încap până la 1.000 de persoane.